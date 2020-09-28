‘Siyaset PKK ve FETÖ üzerinden zehirleniyor’

Kars Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen MHP İl Kongresi’nde konuşan Ayhan, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nde siyaset PKK ve FETÖ üzerinden enfekte ediliyor, zehirleniyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, Türk siyasetinin Türkiye düşmanları tarafından zehirlenmesine müsaade etmemektir. CHP başka siyasi partilerin oluşması açısından milletvekilleri veriyor. Şimdi iki tane daha kuruldu, yakında başkaları da kurulur. 20-20 verdiği takdirde CHP’de milletvekili kalmaz.”