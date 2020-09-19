Skandal manşete sert tepki: Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık

Çavuşoğlu, Dimokratia isimli Yunan gazetesindeki çirkin manşete ilişkin özetle şunları söyledi: “Maalesef bir Yunan gazetesi ağıza alınmayacak şekilde son derece alçakça bir manşet attı. Yunan büyükelçiyi bakanlığa çağırdık. Aynı şekilde Atina’da büyükelçimiz Burak Bey, Dışişleri Bakanı Dendias’la görüştü. Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor. Bu seviyeye düşürmemeleri gerekiyor. Bizde bir Yunan siyasetçiye veya herhangi bir siyasetçiye eleştiri olur, basın özgürlüğü çerçevesinde bizi de eleştiriyorlar, bu da doğal. Ama hakaret, küfür, basın özgürlüğü çerçevesinde düşünülmemelidir. Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Kınadıklarını güçlü bir şekilde söylediler. Hukuki olarak da gerekeni yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimleri yapıyor. Yunanistan’ın birçok konuda Türkiye ile olan meselelerinde olumlu bir adım atamaması ya da cesur davranamamasının sebebi de işte bu kamuoyu ve kamuoyunun da duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu 20 senedir değişik görevlerimde gördüm. Maalesef seviye bu. Ama bunun için gerekli işlemleri de yapacağız.”



‘Edepsizlik’



Çirkin manşete siyasilerden sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yunanistan’da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz’de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül da “Bir Yunan paçavrasının, Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır” açıklamasında bulundu.