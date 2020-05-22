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22.05.2020 - 15:48 | | AA

Son dakika! AK Parti'den 'erken seçim' iddialarına cevap

Gelen bir son dakika haberine göre; AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "(Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığı) Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Son dakika! AK Parti'den 'erken seçim' iddialarına cevap

Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürüttüklerini  belirtti.

Bu çalışma olgunlaştığında diğer partiler ve kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayan Bostancı, "Siyasi rekabet, partilerin,  kurallar dahilinde ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım, herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez." ifadesini kullandı.

Motosikletin iki araç arasında kaldığı feci kaza kameraya böyle yansıdıAntalya'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.
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