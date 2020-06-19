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19.06.2020 - 16:51 |

Son dakika... AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

Son dakika... AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı açıklamasında, 'Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler. Mustafa Şentop 2. dönem itibariyle de aday olacak. Süreç 2 Temmuz'da başlıyor' dedi.

YILDIRIM ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM iktidar kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bir gazetecinin, "Meclis, TBMM Başkanlığı için seçimi sürecine girdi. Kimin olacağı merak konusu." ifadesi üzerine Yıldırım, kulislerin hareketlendiğini, kendisi hakkında "Aday olacak, adaylığını açıklayacak" söylentileri çıktığını anımsatmıştı.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamıştı

Aday gösterilmesi halinde nasıl hareket edeceği sorusuna Yıldırım, "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde." karşılığını vermişti.

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