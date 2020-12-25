Son dakika... Türkiye- İsrail ilişkileriyle ilgili flaş iddia! Aliyev arabulucu oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail güvenlik güçlerinin, Filistinli protestoculara yönelik müdahalesi sonrası Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti. Mayıs 2018’de karşılıklı olarak büyükelçilerin çekilmesinden bu yana ilişkilerin gergin seyrettiği iki ülke arasında bir süredir tekrar büyükelçi atanmasıyla başlayacak yeni bir normalleşme süreci olacağı iddiası gündemde.

‘Anahtar Erdoğan’da’

Tel Aviv merkezli haber sitesi Walla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için arabuluculuk yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Haberde, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşen Aliyev’in, olumlu cevap aldığı iddia edildi. Milliyet’in sorularını yanıtlayan İsrailli diplomatik yetkililer, Azerbaycan’ın aracubulucuk iddiasını reddetmedi, ancak Türkiye’den henüz olumlu bir sinyal almadıklarını ve çözüme açık olduklarını belirtti. Yetkililer, ikili ilişkilerin normalleşmesi için “anahtarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde olduğunu” söyledi. Olası bir normalleşmenin ise, İsrail’de 23 Mart 2021’de gerçekleşecek erken seçim öncesinde olması beklenmiyor.

ERDOĞAN’DAN YAŞ GÜNÜ TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptığı görüşmede, Aliyev’in doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Aliyev’in doğum gününü tebrik etti. Erdoğan, Aliyev’e ailesi ve milletiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Aliyev’in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için de teşekkür etti. -ANKARA Milliyet

ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARILAN KENTİ GEZDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti. Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva’nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü. İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını belirterek “Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli” dedi. -BAKÜ AA