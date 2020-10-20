20.10.2020 - 14:26 | | AA
Son dakika: Bakan açıkladı! Gençlik kampları sağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldı
Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarının kapılarını Kovid-19 salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ve ailelerine açtıklarını bildirdi.
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Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.