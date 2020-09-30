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30.09.2020 - 13:58 | | DHA

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli telefon görüşmesi

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile Azerbaycan -Ermenistan gerilimi ve Doğu Akdeniz konusunu görüştü. 

Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
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