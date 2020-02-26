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26.02.2020 - 11:27 | | AA

Son dakika! Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine, "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." karşılığını verdi.

Son dakika! Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Gül, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin  sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısındaki yargı bağımsızlığına,  yargı mensuplarına yönelik eleştirileri, HSK'ye karşı "alçak" şeklindeki  ifadelerinin hatırlatılması üzerine Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yargı kararlarına  karşı kanun yolları açıktır ama kalkıp da yargı mensuplarına, yargıya yönelik  hakaretleri kabul etmek mümkün değil. 'Türkiye'de yargıya güven artık yok,  güvenimiz yok' diye bir düşünce ya da bir fikir söylüyorsunuz ama şunu sormak,  düşünmek lazım; Türkiye'de 27 Mayıs darbesi oldu, milletin seçtiği yöneticiler  idam sehpasına gitti, o yargıya güveniniz tamdı. 12 Eylül'de bir sağdan, bir  soldan matematik yaparak cezalandırılan, mahkum edilenler vardı, o yargıya  güveniniz tamdı. 28 Şubat'ta brifing alan yargıya güveniniz tamdı. Başörtüye ceza  veren yargıya güveniniz tamdı. Yine bu milletin oylarıyla gelmiş partiler  kapatılırken, 'habis ur' diye davalar açılırken yargıya güveniniz tamdı. İki  kişiden birinin oyunu almış bir partiye dava açılırken yargıya güveniniz tamdı.  Kumpaslarla delil üreterek yine farklı düşündüğü için, FETÖ'cü gibi olmadığı için  hem hakim, savcılara hem farklı kesimlere yönelik gözaltılar, tutuklamalar,  mahkumiyetler verildiğinde yargıya güveniniz tamdı. Şiir okudu diye cezaevine  gönderilirken o dönem yargıya güveniniz tamdı. Bugün 15 Temmuz darbe girişimine  karşı dik duran yargıya, 'güvenimiz yok' diyorsunuz. Bunu milletimiz asla kabul  etmez. Bu, yargı mensuplarına büyük bir hakarettir."

"DARBECİLERİN YARGILANMASINDAN MI RAHATSIZLIK DUYULUYOR?"

Gül, yargı mensuplarının, yargıyı FETÖ'den arındırmak için 15  Temmuz'dan sonra başladığı mücadelenin hala sürdüğünü belirterek,  sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Bundan mı rahatsızlık duyuluyor? Türkiye'de darbecilere selam duran  bir yargıdan, darbecileri ilk defa yargılayan bir yargı sistemine kavuşmuştur  Türkiye.

Türkiye'de darbecilerin yargılanmasından mı rahatsızlık duyuluyor?  HSK, FETÖ'cü hakim, savcıları bu sistemden ayıklarken ve darbeciler yine yargı  önünde yargılanırken ki hukuk çerçevesinde, demokrasi ve anayasa çerçevesinde  yargılamalar yapılırken bundan rahatsızlık duyarak, bu yargılamaları yapan yargı  mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Bunu hiçbir şekilde  kabul edemeyiz. Bu süreçte yargı hepimizin yargısıdır. Yargı 83 milyonun  yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet  etmesin. Yargıyı kendi haline bırakıp güven, bağımsızlık ve tarafsızlık  içerisinde yargılamaları yapmasına hepimizin yardımcı olması lazım. 'Hukukun  üstünlüğü' diyorsanız öyle sözde olmaz. Yargıya, hukuka ve hukuk sistemine  saygılı olmak zorundasınız. Kararları eksik olabilir, yanlış olabilir ama  Türkiye'de bir yargı sistemi var, hukuk sitemi var. Bu kararlara karşı elbette  yargı yolları açıktır. Dolayısıyla bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı,  yaralarını saran bir yargıya, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan yargıya  bu hakaretleri, saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız şekilde  hakaret etmeye hakkı yoktur. Bizim, hepimizin dikkat etmesi gereken; özellikle  siyasetin malzemesi haline getirilmemesi ve bu konuda yargıya yönelik hakaretlere  son verilmesidir. Çünkü yargı hukuk çerçevesinde gayretini ortaya koymaktadır."

OSMAN KAVALA KARARI

Bir soru üzerine Gül, Osman Kavala'nın beraat kararının ardından  HSK'nin, bu hakimler için inceleme başlatmasına yönelik eleştirileri de  yanıtladı.

Gül, "HSK'nin yaptığı süreçle ilgili şu an yürüyen bir inceleme olduğu  için benim bir şey söylemem söz konusu değil. Bu sürece hepimizin saygılı olması  ve sürecin sonunu beklemek lazım. Hem yargılama süreci devam etmekte hem diğer  süreçler devam etmekte. Bu konuda ilgililerin ve yetkililerin yapacağı tüm  inceleme ve yargılama süreçlerine hepimiz saygılı olacağız. Türkiye bir hukuk  devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnfazla ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulup sunulmadığı  sorusuna Gül, "Konu, tüm akademisyenlerce, ceza hukukçuları ve uygulayıcılarla  değerlendirildi. En doğru öneriler nedir çalışıldı." karşılığını verdi.

Abdulhamit Gül, konunun AK Parti Grubu'nun takdirinde olduğunu,  kanunlaşma sürecinin de tüm partilerle görüşülüp, olgunlaşacağını kaydetti.

 

 

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