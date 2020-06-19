Son dakika! Bakan Soylu duyurdu! Artık ehliyeti yanımızda taşımamız gerekmeyecek

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye göçmen meselesinde planlı ve programlıydı. Oradaki yaşayan zorlukları siyaseten anlattı ama sinemanın, sanatın gücü bambaşka.

Uluslararası birkaç kişiyle festival kapanışında sürprizler olacak. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın büyük katkıları var.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde bir kazanımımız daha oldu. Gelecek sene katılmak isteyenlerin sayısı arttı.

Bizim amacımız dünyada neler yaşandı göstermek. Afganistan, Pakistan daha zengin olmayacak. Ne yapacaklar umuda yolculuğa çıkacaklar. İdlib'e gittiğimde gördüm, hep bizimkiler. Hep bizim dernekler. Kimi eğitime bakıyor, kimi çadır kuruyor. Kimi gıda sağlıyor.

Devletlerde insan gibidir. İhtiyaçları vardır. Terör üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Bugün Türkiye terörü kaynağında yok etmek için çalışıyor.

Bugün İHA'lar SİHA'lar olmasa, bugün bu başarı yakalanabilir miydi? Biz bugün sınır ötesinde dahil, terör örgütleriyle mücadele etmesek nasıl başarılı olabiliriz. Bütün bunları gerçekleştirebilince elimiz güçleniyor.

Resmi görünümlü illegal yapılarla terör örgütünün bağlantısını kestik. Teknolojimizi geliştirdik. Plaka tanıma sistemi getirdik. Suçluların yüz tanıma sistemiyle yakalanmasını sağlıyoruz. Mağaradan mücadele edenden şehirdeki güvenliğe kadar başarılar kazanmaya devam edeceğiz. Neden sınır dışındayız. Çünkü terör örgütlerini orada karşılayıp, içeride huzuru bozmalarını engelliyoruz.

Kadına yönelik şiddetti asla kabul etmiyoruz. Aİle içi şiddeti engellemek için tüm bakanlarımız seferber oldu. Aile içi şiddetl engellemek için 111 bin personelimizi eğittik. Hayatını kaybeden kadın cinayetleri 155'ten 106'ya düştü.

Milletimiz bu konuda rahat olsun. Yaptığımız takiplerle aile içi şiddeti bitirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye bu konuda dünyaya örnek olacak. Doğru yoldayız ve doğru sonuçlar alıyoruz.

Şu ana kadar 31 bin 800 civarında bir ihbar geldi ve yarısı doğru ihbar çıktı. Kadın acil destek KADES uygulamasının kadınlarımız tarafından indirilmesi gerekiyor.

Biz uyuşturucunun transit geçiş ülkesiyiz. Avrupa'nın yüzde 70 eroini biz yakalıyoruz. Avrupa bizi tebrik eder ama hiçbir şekilde katkı vermez. Bu bir tehdit.

Bu uyuşturucuların ucuz olanları direkt öldüren kimyasallar. Türkiye yeni bir yöntem geliştirdik. 2019'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. Hükümetimizden Allah razı olsun, okullarımızın etrafında 26 bin kişilik bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Dünyada sadece birkaç ülke yapıyot. Belirli zaman aralıklarla uyuşturucunun yoğun kullanıldığı şehirlerde kanalizasyondan su alıyoruz. Ve uyuşturucu kullanımı artıyor mu öğrenmeye çalışıyoruz.

Size kendimi ihbar edeyim. Kötü muamele sadece uyuşturucu satıcılarına yapılıyor. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kimseye göz açtırmayacağız, satıcılara nefes aldırmayacağız.

Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek.