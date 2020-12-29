Son dakika haberleri... Bakan Soylu, Türkiye'deki PKK'lı sayısını açıkladı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Devlete sızmaya çalıştılar, yargıya, emniyete sızdılar. Bir nedenleri vardı. Devletin omurgasını kırmak için. Kafamıza vurdular kendilerince. Ama yıkamadılar. Neden çünkü omurgamız sağlam. Milletimizin, devletimizin omurgası sağlam. En müstesna kurumlarının içine sızdılar, bununla görevlendirildiler ama başamadılar. Sizler de gayret gösterin. Biz de size yardımcı olalım. Ne olursunuz siz de istifade ederek bu tecrübelerden geleceğe yürüyün.

Burada en önemli faaliyetlerden biri tanık koruma programı. Gerek Adalet gerek İçişleri olmak üzere aksaklıklar üzerinde sürekli iletişim halinde sorunları çözmeye devam ediyoruz. Bunların yapılanmalarını engellemek, deşifre etmek için bu program çok önemli.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi. Bu son 30 yılın rekoru anlamına geliyor.