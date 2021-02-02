Son dakika: Bakan Soylu'dan Boğaziçi'ndeki gözaltılara ilişkin açıklama: 79'u terör örgütü üyesi

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden, Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 101 tanesi Boğaziçi'yle alakalı değil, 79 tanesi DHKP-C, THKP/C-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.

REKTÖR SEÇİMİ

Bir önceki seçimlerde üniversitemizin rektörünü öğrenciler mi seçiyordu? Hayır. Üniversitemizin öğretim üyeleri seçiyordu. Dün de öğrenciler bu konuda bir yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil.

KABE FOTOĞRAFI TEPKİSİ

Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler üniversiteyi marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'yle konuşacağımız iş onların başarısıdır. LGBT denilen, hakikaten değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen, tamamen Batı'nın Türkiye'ye pazarladığı, sunduğu... Bloke ediyorlar üniversiteyi. Diyebilirsiniz ki "Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar." Senin Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri? İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi?

'TÜRKİYE AYAĞA KALKSA BUNA MÜSADE ETMEM'

Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısını ilk gün kırdılar. Bunun adı vandallıktır. Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanıyken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da, Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem.



Boğaziçi Türkiye'nin en iyi devlet üniversitelerinden biri değil mi? 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yönetici illa oradan mı çıkması lazım. Bir siyasi partinin reklam ajansı gençleri kullanıyor. Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz.





Bu PKK, FETÖ, DEAŞ niçin var? Bu toprakların en önemli gücü İslamiyet'tir. Oruç tutarsınız tutmazsınız, ama Ramazan gelsin diye beklersiniz. Burası Türkiye toprakları, burası Anadolu. FETÖ'nün Türkiye'nin üzerine salınmasının en önemli nedeni İslam'ı başkalaştırma görevidir. Doğu ve Güneydoğu bizim Müslümanlık açısından en önemli yerimizdir. PKK İslam'ı ortadan kazımak için icat edilmiştir. Bilmiyorum bu yorumları daha önce kimse yaptı mı?



ATILAN HAKARET TWEETLERİ



Buna itiraz etmek benim kişisel hakkım. Ben itiraz etmezsem ben evlat olmam, ben itiraz etmezsem ben insan olmam.3 defa 5 defa müracaat ettim. Ben yargıya talimat versem 15 bin küsür hakaret var bana edilen. En kutsallarımıza hakaret ediliyor. Bu tip hakaretlerde, bunu bir daha yapamayacak şekilde yasak konmazsa bu artarak devam edecek. Sizi fikren yenemeyecekse size küfür ediyor. Ben bu olayın bir mağduru olarak bunu ortaya koyuyorum. Ben çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Ben terör örgütünün, kansızın, hırsızın ayağına basıyorum. Elbette düşmanım daha çok olacak. Güvenlik sizin özgürlüğünüzü korumak için var. Almanya'nın örneğin sosyal medya yasası var. Bizden çok daha sıkı.

Avrupa bu yasaları sıkılaştırıyor, açmıyor. Hakaret et, küfür et, bölücülük yap, 'bunu niye söyledin' diye sormak hakkımız değil mi?

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



Bizim çok güzel bir siber izleme merkezimiz var. Çok üst bir noktadayız. Yüzlerce kişi, devriye ortaya koyuyor. Siber ortamlarda suç işleyenlerin yüzde 80'inin tespit edebiliyoruz. Yurt içinde bizden bir şey kaçmaz.



'AZERBAYCAN'DA HASRETİMİZİ DİNDİRDİK'



Türkiye bugün Suriye'de, Irak'ta. Azerbaycan'da yıllar sonra hasretimizi dindirdik. Bu dönem 50 yıl sonra anlaşılacak. Türkiye'nin geldiği ulaştığı nokta. Ayasofya bizim çocukluğumuzdan beri gerçekleştirilmeyecek bir hayaldi. Bütün bunların içerisinde bunu sağlayan bir Türkiye var. Ben de bu Türkiye'nin bunu gerçekleştiren kadrosundayım ve bu kadronun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışma arkadaşıyım, yol arkadaşıyım. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam. Bizim burada o günlerde söylediklerimiz hayal üstü ifade ettiklerimiz bugün Türkiye'de gerçekleşti. AK Parti kadroları yaptı bunu.



Bu hafta kaç tane ine girdiğimizi biliyor musunuz? 1250 mağara. Kolay bir iş değildir.



KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTER?



Türkiye çok üst bir yönetim ortaya koyuyor.



