Son dakika... Bakan Soylu'dan koronavirüs açıklaması! 'Farklı bir sorumluluk hissettim'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, "Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder" dedi.

Bakan Soylu, "Kovid-19 hastalığı ile ilgili olarak ise, "Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin" açıklamasını yaptı.