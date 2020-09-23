Son dakika... Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları...



Bugün 17. aileyle Irak'ın Kuzeyinden getirdiğimiz Erkan Akkuş, inşallah yarın olacak. Gelmeden önce Cumhurbaşkanımızı aradım. Diyarbakır Ailelerinde böyle bir kavuşma olduğunu söyledim. Ve annesiyle konuştum. Tabi bu terör örgütüne karşı büyük bir galibiyet.



Büyük bir fiili galibiyet. Ve terörü destekleyen bütün unsurlara belediyesinden siyasi partisine kadar. İnşallah daha iyi haberler almış oluruz.



"TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK BİR METOT GELİŞTİRDİ"



İkna metodumuz 700'ü aştı. Terör örgütünün içini karıştıran, PKK'nın psikolojisini çökerten, güveni azaltan önemli bir adım.



162 kişi PKK'dan ayrılarak ailesine kavuştu. Teröre karşı 'ikna' en iyi yöntem. Türkiye dünyaya örnek bir metot geliştirdi.



Yöntem, sol terör örgütlerinde de işe yaradı. Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi. Iğdır'da terörist kalmadı. Bizde terör örgütünün bütün yapılanması var.



"İHA TEKNOLOJİSİNİ BİZDEN DAHA İYİ KULLANAN YOK"

Dünyada İHA teknolojisini bizden daha iyi kullanan kimse yok. İstihbarat bilgilerimiz artıyor.

Avrupa'dan PKK'ya katılım çok azaldı.

Doğu ve Güneydoğu'ya ciddi yatırım geliyor.



İHA ve SİHA bizim elimiz kulağımız gözümüz. İstihbaratımız muhteşem çalışıyor.





BM'NİN PKK'YA ANLAŞMASINA TEPKİ

Şırnak-Hakkari operasyonları bizim için önemlidir. Şu anda orda görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gitti. Tayin ile gitmedi. Orada terörü bitirmeye gitti. PKK'nın etkin olduğu, Münbiç, El-Arab'ı devşirmeye çalışıyorlar. 13-14 yaşındaki çocukları almaya çalışıyorlar. Çocuk terörist devşirmeye çalışıyorlar. Gidip BM ile anlaşma imzaladılar. Çocuk terörist devşirmeyeceğiz diye. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir anlaşma yok. 20-25 km içerisine ne zaman girdik, oradaki tacizlerde azaldı. Bize en ufak bir istihbarat gelirse hemen paylaşırız. Mesela dün akşam yine o taraflarda istihbarat geldi. Genelkurmay Başkanlığı'yla paylaştık.



EHLİYET VE KİMLİK İKİSİ BİR ARADA OLACAK



58 milyon yeni kimlik kartı verdik.



Yılbaşından itibaren artık kendi parmak izlerimizi yerli ve milli bir çip ile yapacağız. Yeni kimlik alacak, gidecekler biz ona bir kağıt imzalatacağız. Diyecekler ki buna ehliyetimi de eklemek istiyorum. 4 gün sonra otomatik olarak yüklenecek. Buna e-imza yükleyeceğiz.



Aynı zamanda SGK bilgileri yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Ocak'tan sonra ki ilk süreçte EKDS ile notere vatandaşımız gittiğinde kimlik kartıyla bilgileri doğrulanacak. Artık bir daha sahtecilik olayları ortadan kalkmış olacak.







Noterler, AVM'ler hepsi bu EKDS'yi bekliyor. Kredi kartlarını da yüklememiz olabilir. Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yükletti.











