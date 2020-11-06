Son dakika... Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'den İzmir depremi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin ardından binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşların evlerine girebileceğini belirtti.

Bakan Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, toplantıda İzmir'de yapılacak projeleri, İzmir'in dönüşümünü, şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak işleri görüştüklerini anlattı.

Depremin hemen ardından tüm bakanlıklar, kurumlar, belediyeler ve gönüllü kuruluşlarla vatandaşların yarasını sarmak üzere harekete geçildiğini dile getiren Kurum, enkazdan vatandaşları kurtarmak için özverili ve uyumlu bir çalışma sergileyen arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Kurum, hasar tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünü aktararak, "Bu kapsamda acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini de başlattık ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı güven içerisinde taşıma sürecini sağlayıp, riskli binaların da yıkım sürecini yürütüyoruz." dedi.

Bakan Kurum, depremzede İzmirlilere ihtiyaçlarını ve taleplerini mahallelerindeki koordinasyon merkezlerine iletmeleri çağrısında bulundu.

Sahada 7 bin 129 personelle, 1026 araçla enkaz kaldırma, hasar tespit yardımlarının ulaştırılması, sağlık hizmetleri, barınma, teknik hizmetler ve ikmal faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlatan Kurum, 36 vatandaşın tedavisinin hastanelerde devam ettiğini, tedavi görenlerden 5'inin ağır olmak üzere 7'sinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

"12 BİNAMIZIN DÜN İTİBARIYLA YIKIMINI TAMAMLADIK"

Kurum, hasar tespit çalışmalarının 1316 uzmanla hızlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle yoğun yıkımın olduğu 4 mahallemizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki hafta salı günü hedefimiz, tüm İzmir genelinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamaktır. Bugüne kadar 47 bin 689 binada 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık ve acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 283, 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı. 2 bin 508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. 12 binamızın dün itibarıyla yıkımını tamamladık ve hızlı bir şekilde de ağır hasarlı, acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Bu noktada da yine valiliğimiz koordinasyonunda gerekli tüm süreci, detaylı ve titizlikle takip etmek suretiyle ağır hasarlı binaların yıkımını da çok kısa sürede, vatandaşlarımızı güvenli ortamları almak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız."

Kurum, bugüne kadar çadırlara yaklaşık 3 bin 370 başvuru geldiğini, başvuruların anında karşılandığını bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarına giden personelin, vatandaşları detaylıca bilgilendirdiğini ifade eden Kurum, ancak apartmanında olmayan vatandaşların hasar tespitlerini "hasartespit.cbs.gov.tr" adresinden öğrenebilecekleri bilgisini verdi. Kurum, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içerisinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin de belediyelerimizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Bunu da tüm ilgili kurumların koordinasyonu çerçevesinde yapacaklarına dikkati çeken Kurum, "Yapılacak tüm iyileştirmelere, hem plan noktasında hem teknik olarak hem de maddi olarak yapılacak tüm destekleri vereceğimizi burada bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

Bakan Kurum, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası ile ilan edilecek düzenlemeleri de hayata geçireceklerini, bu süreçte vergi, harç gibi muafiyetlerden de vatandaşların faydalanacağını dile getirdi.

Şu an acil ağır hasarlı bölüm sayısının 4 bini geçtiğinin altını çizen Kurum, 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanına yaklaşık 4 bin civarında konut inşa edeceklerini hatırlattı.

Kurum, ilave rezerv alanlarla İzmir'in kentsel dönüşümle ilgili rezerv konut ihtiyacının karşılanabileceğini belirterek, "Bu alan içerisinde, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, örnek bir şehircilik anlayışı ile içinde yeşil alanlarının, sosyal donatıların olduğu her türlü sosyal alt yapıyı içinde barındıran bir proje gerçekleştiriyoruz. Zemin etütlerini de yaptık, oldukça sağlam kayalık bir zemin." diye konuştu.

"PROJELER DE ZEMİN ARTI 5 KATI GEÇMEYECEK"

Geri kalan konutlar için de proje alanları belirlediklerini anlatan Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Enkaz alanlarında ve etrafındaki riskli alanlarda gerçekleştireceğiz. Yani yıkılan tüm binalar ve etrafındaki riskli binaları içeren projeleri yerinde yapacağız. Bu projeler de zemin artı 5 katı geçmeyecek. Bölgenin, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yürütülmektedir. İkisi de eş zamanlı en geç 1 ay içerisinde başlayıp, söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

Bakan Kurum, 2012'den bu yana bakanlık olarak 15,5 milyar liralık kentsel dönüşümde kira, taşınma, kamulaştırma yardımı olmak üzere yardımlar yaptıklarını, 1 milyon 395 bin konutun dönüşümünü de Kentsel Dönüşüm Yasası ile sağlamış olduklarını vurguladı.

Böylece 5 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına aldıklarını dile getiren Kurum, TOKİ'nin sosyal konutları ile de vatandaşlara sağlam konutlarda oturma imkanı verdiklerini bildirdi.

Kurum, Türkiye'de acil dönüşmesi gereken1,5 milyon konut olduğunu, 81 ildeki belediyelerden illerinin kentsel dönüşüm master planını hazırlayıp bakanlığa göndermelerini istediğini belirtti.

Bu kapsamda çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz de buradalar bu konuda. Bundan sonraki sürece ilişkin, bundan önce olduğu gibi yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğimizi, planlama, riskli alan ilanı, rezerv alan ilanı noktasında bu süreçteki binaların taşınması ve yeni yapılacak projelere ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yaptığımız tüm alanlarda vatandaşımıza konut yapım bedelinde yüzde 40'a varan oranda sübvanse ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı veriyoruz. Bu noktada 81 ilimizin olduğu gibi yine İzmir'imizin de tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları yapacağımızı ifade etmek isterim."

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının yanında taşınma, kira, eşya yardımlarına da devam edildiğini, Seferihisar'da tsunamiden etkilenen 222 konut ve iş yerinin zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve bu kapsamda 1 milyon 904 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Yardımların, hasar tespit çalışmaları doğrultusunda vatandaşların hesaplarına yatırıldığını söyleyen Kurum, "Bu noktada eksiklik olduğunu düşünen vatandaşlarımız da çadırlarımızdaki koordinasyon merkezlerimize, muhtarlıklarımıza taleplerini iletebilirler. Bu kapsamda AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız kanalıyla 12 milyon lira yardım vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı." bilgisini paylaştı.

Kurum, esnafa, anonim şirketi olmaması kaydıyla 2 bin 500 lira kira yardımı yapıldığını, Bayraklı'da bin konteyner ve Ege Üniversitesi kampüsü içinde de 312 konteyner kurulumu için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

"YAKLAŞIK 8 BİN 500 VATANDAŞIMIZ ÇADIRLARDA KALIYOR"

Bölgeye toplam 4 bin 469 çadır sevk edildiğini, bunlardan 3 bin 11'inin kurulduğunu vurgulayan Kurum, "900 boş çadırımız var. Şu anda yaklaşık 8 bin 500 vatandaşımız çadırlarda kalıyor. Kızılayımızla beslenme ihtiyaçlarını, bütün sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Kızılay koordinasyonunda şu ana kadar 427 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti verildi ve günlük 100 bin kişi kapasiteli hizmetimiz devam ediyor." dedi.

Kurum, çadır kentlerdeki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır. Acil poliklinik hizmetleri verebiliyoruz. İl Emniyetimizle, Valiliğimizle çadır kentlerin etrafında güvenlik tedbirleri alıyoruz. Çadır kentlere giriş çıkışlarımız bundan sonraki süreçte kontrollü bir şekilde yapılacak. Burada vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin ötesinde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Kızılayımız, il müftülüğümüz, çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik psikososyal destek çalışmalarını yürütüyorlar. Bu kapsamda da 23 bin çocuğumuza, yavrumuza psikososyal destek verildi."

İzmir'in yaralarını hızlı şekilde sarmayı amaçladıklarının altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İşin başında itibaren uyum içinde bu süreci yürütüyoruz. Taşınma süreçleri, riskli binaların yıkım süreci, geçici barınma alanlarının yapım süreci dahil tüm çalışmaları bu koordinasyon içinde sürdürüyoruz. İnşallah bitimine kadar da bu anlayıştan ayrılmayacağız. Bu noktada İzmir'imizin, İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız da konuyu yakinen takip etmektedir. Buradaki sürece ilişkin anbean kendisini bilgilendiriyoruz ve verilebilecek tüm desteklerin verilmesi noktasında kendisinin talimatları bu yöndedir." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"GÜÇLENDİRME YAPILMADAN ORTA HASARLI BİNALARA GİREMEYİZ"

Vatandaşların hasarlı binalara girmek istemelerine yönelik tartışmalara ilişkin soru üzerine Kurum, ilk günlerde hasarlı binalara girilmemesi yönünde çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Kurum, vatandaşların hasar tespit durumunu bilmeden binalara girmesini doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda hasar tespit çalışmalarını ilk günden itibaren yoğun şekilde sürdürdük. Şu an Bayraklı ilçemizin hemen hemen tamamında hasar tespit çalışması tamamlandı. Aldığımız verileri de şeffaf bir şekilde Bakanlığımız internet sitesinden duyuruyoruz, "hasartespit.csb.gov.tr" adresinde, binaların hasarlarının ne olduğuna ilişkin detaylı bilgilendirme mevcuttur. Dolayısıyla vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte az hasarlı ve hasarsız olduğunu gördükleri binalara girebilirler. Diğer taraftan orta hasarlı binalar güçlendirilmek durumunda, güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz. Ağır hasarlı binaların da yıkım ve yapım sürecine ilişkin projelendirme ve çalışmalar yine Bakanlığımızca yürütülüyor."

"TEK BİR TAŞINMA RAYİCİ UYGULANACAK"

Kurum, taşınmak isteyen bazı vatandaşların nakliye fiyatlarıyla ilgili şikayetlerinin hatırlatılması üzerine, "Taşınma sürecini yürütüyoruz. Ağır hasarlı binalarda vatandaşlarımızın güven içerisinde, can güvenliği riski olmadan, valiliğimiz koordinasyonunda hasarlı binalarımızın da taşınma sürecini yürütüyoruz." diye konuştu.

Dün taşınma şirketleriyle bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Kurum, "Artık tek bir taşınma rayici uygulanacak. Bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu tür bir uygulama gördüğümüz takdirde de gerekli işlemi Valiliğimiz yapacaktır. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli işlem yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremin ardından baraj ve göletlerde yapılan incelemelerin bittiğini, herhangi bir hasarın tespit edilmediğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, depremin ardından 1 hafta geçtiğini hatırlatarak enkaz altında hayatını kaybedenlere üzüldüklerini ifade etti.

Sağ çıkarılanların da olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Göçük altında kalanların yüzde 50'sine yakınının kurtarıldığı gözüküyor. Uluslararası benchmark'larda (kıyaslama) da olağanüstü bir başarı. Elbette AFAD'ımıza ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Tabii ki bu teşekkür sadece AFAD'a değil, tüm kamu kurumlarına, tüm sivil toplum kuruluşlarına, belediyemize, tüm birlikte çalışan kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, bundan sonraki süreçte yaraların sarılması ve hayatın normale döndürülmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İzmir'de 7 gün boyunca yağış beklenmediğini, hava sıcaklığının 20 derece civarında olacağının tahmin edildiğini bildiren Pakdemirli, "Depremde en öncelikli olarak kontrol ettiğimiz konu barajlar konusudur. Bu konudaki çalışmayı tamamladık. 111 baraj ve 97 göletin kontrollerini tamamladık, hiçbir hasarımız yok." dedi.

Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak enkaz kaldırma, yıkımı ve konteyner alanındaki çalışmaların yanı sıra Seferihisar'daki temizlik işlerine destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün belli ziyaretler yapacağım ama bununla beraber Sayın Bakanımızla beraber havadan rezerv alanın incelemesini yapmayı planlıyoruz. Bu rezerv alanın genişletilmesi konusunda biz de maksimum çaba ve gayreti sarf ediyoruz. İlk 500 dönüm olarak başladığımız rezerv alanın 3 bin dönüme kadar çıkabileceğini görüyoruz."

Hem yerinde dönüşüm hem de rezerv alanda örnek bir şehircilik projesinin yapılacağını ifade eden Pakdemirli, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordine olarak İzmir'e yakışır bir proje çıkarma gayretinde olduklarını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarda çok büyük emeği olduğunu söyledi. Gelecek süreçte en önemli konunun vatandaşları çadırlardan kurtarmak olduğunu belirten Soyer, "Sonrasında bu şehri yaşayan herkesin güvenle yaşadığı bir şehre dönüştürme gibi bir hedefimiz var. Tüm bu süreçlerle ortak çalışma iradeniz nedeniyle teşekkür ediyorum. Biz de sonunuza kadar yanınızda olacağız." dedi.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu katıldı.