Son dakika! Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik ihraç edildi

HDP Merkez Disiplin Kurulu bugün toplandı. Toplantıda, Tuma Çelik ile ilgili belgeler değerlendirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, partisinden istifa eden Tuma Çelik'in parti üyeliğinden ihraç edildiği bildirildi.

MECLİS YARIN TOPLANACAK

HDP'li vekilin cinsel istismarı sonrası TBMM yarın toplanacak. Çelik'in fezlekesi görüşülecek. Çelik'in vekilliğinin düşürülmesi bekleniyor. Vekilliğin düşmesi durumunda Tuma Çelik, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanacak.

ÇELİK'İN YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Tecavüz olayının ardından Çelik, "Ben milletvekiliyim, dokunulmazlığım var. En fazla siyaset hayatım biter, olmadı yurt dışında yaşarım. Ama sen ve aile insan içine çıkamazsınız" diyerek kadını tehdit etmişti. Bu sözler sonrası Çelik'in kaçma ihtimaline karşılık yurt dışına çıkışı yasaklandı.