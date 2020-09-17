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17.09.2020 - 20:31 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile Doğu Akdeniz'i görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş" çağrısını yineledi.

Türkiye'nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye'nin tüm hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı protestolar düzenlendiFransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetimi ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı gösteriler düzenlendi.
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