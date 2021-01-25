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25.01.2021 - 19:06 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok farklı ses getirecek

Son dakika haberine göre, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İpek Yolu çok farklı ses getirecek." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok farklı ses getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

İpek Yolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız. Bu konuyla ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım burada ellerinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle buranın sesini dünyaya duyurulmalıdır diye düşünüyorum.

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