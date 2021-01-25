25.01.2021 - 19:06 |
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok farklı ses getirecek
Son dakika haberine göre, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İpek Yolu çok farklı ses getirecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları
İpek Yolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız. Bu konuyla ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım burada ellerinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle buranın sesini dünyaya duyurulmalıdır diye düşünüyorum.