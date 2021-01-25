Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok farklı ses getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

İpek Yolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız. Bu konuyla ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım burada ellerinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle buranın sesini dünyaya duyurulmalıdır diye düşünüyorum.