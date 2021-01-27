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27.01.2021 - 20:46 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü!

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Musk görüşmesinde, uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

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