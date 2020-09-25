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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü
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25.09.2020 - 18:59 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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