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26.11.2020 - 20:06 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri ile görüşmesine dair paylaşımda bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Tamim BinHamad ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık.

Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz.

 

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