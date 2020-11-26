Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Tamim BinHamad ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık.
Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz.
Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim @TamimBinHamad ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 26, 2020
Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz. 🇹🇷 🇶🇦 https://t.co/2cLzNFCwbK