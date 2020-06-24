Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.
Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdiZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu (14) için arama çalışması başlatıldı. Haberi alan Ayberk'in anne ve babası fenalaşırken, kalp krizi geçiren dedesi tedaviye alındı.