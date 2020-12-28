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28.12.2020 - 19:16 |

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan açıklamalarında "Çalınan eserlerin iadesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk." ifadelerine yer verdi.

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yapılan restorasyonla yeni çevre kazan müze bir çekim merkezi olacak. Her karşısından tarih fışkıran bir ülkede yaşıyoruz. Afrika'dan Asya'ya Balkanlara kadar mutlaka bir eser vardır. Atalarımız yüksek kültürü ve medeniyetimizin ihtişamını yansıtan görkemli yapılarla da mührünü vurmuştur.

Geleneği yediden üretmek bugüne taşımak gerekir. Müzelerimizin çok önemli roller üstlendiğine inanıyoruz. Müzeler her yönü ile milletimizin geçmişten geleceğe kurduğu köprüdür.

Bir dönem tarihimize sanatımıza sahip çıkma konusunda yaşanan ihmalkarlık müzelere de yansımıştır. Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir.

Sanatçılarımız ve sanat dalları arasında ayrım yapmıyoruz. Ülkemizin kültür sanat hayatına değer katacak her türlü esere destek veriyoruz. Pek çok projeyi hayata geçirdik. Koleksiyonu ile Anadolu Müzesi'ni restore ettik. Geçen hafta 3 önemli müzemizi açtık. Göreve geldiğimiz 42 olan kültür merkez sayısı 116'ya çıktı.

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk



Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz. İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de, bu topraklara ait ne varsa Türkiye'nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklıyoruz.

Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür.

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserleri tekrar ülkemize kazandırıyoruz. Çalınan eserlerin iadesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 

Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.

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