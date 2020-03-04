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04.03.2020 - 07:25 |

Son dakika! Erdoğan'dan tartışılan videoyla ilgili ilk yorum

Son dakika haberlere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski milletvekilleriyle buluşmasında ‘gülme anı’na ilişkin videoya eleştirileri “Şeytani bir kampanya” diye yanıtladı. Erdoğan “Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz” dedi.

Son dakika! Erdoğan'dan tartışılan videoyla ilgili ilk yorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre Erdoğan’a eski İstanbul milletvekilleri ile geçen hafta sonu düzenlenen toplantıdaki “gülme” videosu izletildi ve konu üzerinde tartışma yapıldı.

Şehit haberlerinin ardından kamuoyunda tartışma yaratan videoyu izlerken sinirlendiği görülen Erdoğan, “Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum” diyerek sitem etti.

DEDİĞİMİ YAPTIM

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Erdoğan Avrupa’nın Suriyelilere yaklaşımını da şöyle eleştirdi: “9 yıldır bizim mültecilere muamelemize bakın. İnsan hakları şampiyonları daha ilk günden su koyverdi. ‘Siz verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz kapıları açarım’ demiştim. Dediğimi yaptım. Hiç kimseyi zorla göndermiyoruz. Şimdi kapıları açtık, ‘Arzu eden gidebilir’ diyoruz.”

Erdoğan, FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in “Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler” açıklamasını da hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi iktidarları döneminde şehitler tepesinin boş olacağı yönündeki sözleri ile Gülen’in Haçlılar açıklamasının benzer olduğunu savunan Erdoğan, “CHP ile FETÖ de burada beraber hareket ediyor. Kılıçdaroğlu’nun şehitlik felsefesinden, ne kadar anladığını görüyoruz” dedi.

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