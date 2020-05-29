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29.05.2020 - 11:27 |

Son dakika! Gençler Boğaz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdi.

Son dakika! Gençler Boğaz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" İstanbul Boğazı'nda yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nün sahil kısmındaki avlusundan saat 11.25'te, sirenler eşliğinde Boğaz'dan geçen ve Türk bayrakları ile Fatih Sultan Mehmet fotoğrafları taşıyan 30 yelkenli ve 30 sporcunun bulunduğu teknelere el sallayarak karşılık verdi. 

Teknelerin ardından Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğrafları taşıyan balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi de selamlamada yer aldı. 

Erdoğan, kendisini kornalarıyla selamlayan taksi ve otomobil sürücülerine de el salladı. Sahildeki bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazı vatandaşlar da araçlarını durdurarak Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. 

Son dakika Gençler Boğazda Cumhurbaşkanı Erdoğanı selamladı

Son dakika Gençler Boğazda Cumhurbaşkanı Erdoğanı selamladı

Son dakika Gençler Boğazda Cumhurbaşkanı Erdoğanı selamladı

Jandarma'dan 'İstanbul'un Fethi' paylaşımıJandarma Genel Komutanlığı İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü olması dolayısıyla bir video paylaştı. Videoya 'Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, emin ellerde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli; Atlı Jandarma Timlerimiz, Motosikletli Hızır ve Huzur Timlerimiz ve Asayiş hizmetlerinde görevli timlerimiz milletimize hizmet için daima hazır' notu düşüldü
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