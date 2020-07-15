Son dakika haberi... Bakanlık açıkladı! Ayasofya için protokol imzalanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10.30’da, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığında “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalayacak.