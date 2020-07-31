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31.07.2020 - 18:29 | | AA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla dünya liderleri ile bayramlaştı. Erdoğan son olarak; İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.

AZERBAYCAN, UMMAN VE TÜRKMENİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
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