31.07.2020 - 18:29 | | AA
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla dünya liderleri ile bayramlaştı. Erdoğan son olarak; İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.
AZERBAYCAN, UMMAN VE TÜRKMENİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.