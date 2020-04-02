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02.04.2020 - 20:07 |

Son dakika haberi.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.

Son dakika haberi.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türkiye'nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

 

Son dakika haberi.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkitelli Şehir Hastanesinin ilk etabını 20 Nisanda hizmete alıyoruz


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