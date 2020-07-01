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01.07.2020 - 20:57 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in paylaşımına cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile İYİ Parti liderlerinden gelen eleştirilere sosyal medya hesabından, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in paylaşımına cevap

Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."




Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğlu ve Akşenerin paylaşımına cevap


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