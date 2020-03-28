Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk.



Sürekli bir taşınma söz konusu, bu hastalığı yayar.



Şehir giriş çıkışlarında önlem aldık.



Şehir meydanlarında arkadaşlarımız takip ediyor. Ben de 3 saat izledim. Uyarmamız gereken arkadaşlarımızı uyardım.



Özellikle bugün sabahtan itibaren vatandaşımızın hareketliliği takip edildi. Toplu taşımadaki rakam yüzde 90'ların üzerinde bir azalma kendine getirdi. Şehir meydanlarını takip ediyorlar. Şehir meydanlarında da vatandaşımıza teşekkür etmek isterim. Hükümetimizin koyduğu kurallara vatandaşımızın uyduğunu gördük. Buna hep beraber dikkat edersek salgınla mücadeleyi birlikte başaracağımızı bir kez daha söylemek isterim.



Gençlere çağrım var taşıyıcı olmak büyük tehlikedir. Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, onlara bugün biraz mesafeli olalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Kendi izolasyonumuzu sağlayalım. Her birimizin kendine ait yaşam standartı var. Bu hayat tarzına yönelik sosyal mesafeyi sağlayabilirsek bunu başarabilecek seviyedeyiz.





