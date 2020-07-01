01.07.2020 - 10:37 | | milliyet.com.tr / AA
Son dakika... İçişleri duyurdu! Sınır dışı edildiler
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin devam ettiği ve 9 Belçika vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri sürüyor.
Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Böylelikle 11 Kasım 2019'dan bu yana 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 yabancı terörist savaşçı, Türkiye'den gönderildi.
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