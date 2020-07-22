Son dakika... İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ ile mücadele mesajı

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Terörle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kuklalarla değil kuklacılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Mücadelemiz hakikatten başka bir şey değil. Sistematik bir saldırı ile mücadele ediyoruz.

Basının hakikatin yanında durduğunu biliyorum.

"BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNİ BIRAKIN"

Basınımızda dışarıdan fonlanan, Türkiye'nin kalkınmasına, adaletsiz dünya sistemine karşı iddialı duruşuna ve sayın Cumhurbaşkanımızın millet tarafından desteklenmesine karşı manipülatif bilgi üreten bir kesim de vardır. Ne yazık ki bu kesimin ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını müşahede ediyoruz.

Ben bu medyaya çağrıda bulunmak istiyorum: Bırakın artık bu coğrafyada beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin."

"BUNU BEKLEYENLER ÇOK BEKLEYECEKLER"

Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz. Kapılamaz.

Bunu bekleyenler daha çok bekleyecekler!

"ALÇAK TERÖRİSTLERİ AFFEDECEK BİR DEVLETİMİZ YOKTUR"

Örgütü en ufak parçasına kadar yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur.

Yeri gelmişken şunu da belirtmeliyim. Nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi, alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yoktur.

Kimse boş hayaller içerisine girmesin!

"TEST ETMEYE KALKMASINLAR"

Kimse milletimizin bilincini, vicdanını, ferasetini yok saymaya kalkmasın!

En son yok saydıklarında işgali ve darbeyi elleriyle, bedenleriyle durduran milyonlarla karşılaştıklarını kendilerine hatırlatırım.

Ve tabi kimse devletin gücünü, hafızasını, mücadele azmini, kararlılığını, iradesini, kurumlar arasındaki eş güdümünü test etmeye kalkmasın!