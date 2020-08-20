Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müjde' açıklaması! 'Spekülasyonlara kulak asmayın'

İletişim Başkanı Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.

"TÜRKİYEDE YENİ BİR DÖNEM AÇILACAĞINA İNANIYORUM"

Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.