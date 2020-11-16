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16.11.2020 - 15:15 |

Son dakika... İYİ Parti'de deprem! İhraç ve istifa...

Gelen son dakika haberine göre; İYİ Parti, Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu. Öte yandan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika... İYİ Parti'de deprem! İhraç ve istifa...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinden ihraç edildiği duyuruldu.

Son dakika... İYİ Partide deprem İhraç ve istifa...

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ’ın eylemlerinin;

İYİ PARTİ Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen;

“a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Son dakika... İYİ Partide deprem İhraç ve istifa...

İYİ PARTİLİ KONCUK İSTİFA ETTİ

Öte yandan Adana Milletvekili İsmail Koncuk da, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya fenomenlerinden ev partisiKoronavirüs salgınına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu grup yine ev partisinde bir araya geldi.
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