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08.11.2020 - 09:16 |

Son dakika... İYİ Parti’deki krizde flaş gelişme! Muhalifler de bölündü

Gelen son dakika haberine göre; İYİ Parti’de 2. Olağan Kurultay’daki ‘Oy verilmeyecekler’ listesine tepki gösteren ve ‘muhalif’ olan milletvekilleri arasında da köprüler atıldı.

Son dakika... İYİ Parti’deki krizde flaş gelişme! Muhalifler de bölündü

Muhalifler arasındaki kriz, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü olmakla suçlamasıyla başladı. Kavuncu ile ilgili iddianın ardından muhalif saftaki bazı vekiller, Özdağ’ı eleştirdi. Bazı vekiller de daha önce ‘protesto’ ettikleri TBMM grup toplantısına katılmaya başlarken, destek tweet’leri silindi. Öte yandan, Müşterek Disiplin Kurulu’nun savunmasını istediği Özdağ’ın yarın açıklama yapması bekleniyor.

MÜCADELEYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, muhalif milletvekilleri “Parti içi demokrasi talebiyle çıktığımız yolda verdiğimiz haklı mücadelemize gölge düşürdü” sözleriyle eleştirdikleri Özdağ’ın, liste krizini çok farklı bir boyuta getirdiğini ifade ediyorlar.

TWEET’LERİ SİLDİLER

İddiaların ardından birkaç isim protesto ettiği grup toplantılarına katılırken, dün de Adana milletvekili İsmail Koncuk, savunmasının istenmesinin ardından Özdağ’a destek için paylaştığı mesajı sildi. 

Son dakika... İYİ Parti’deki krizde flaş gelişme Muhalifler de bölündü

‘YENİ YARALAR AÇILACAK’

“Oy verilmeyecekler” listesinde olan muhalif isimlerden İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, disiplin kuruluna sevk edilen ve savunması istenen Özdağ ile ilgili, “Demokrasinin ruhuna ve temel şekli ilkelerine aykırı bir liste uygulamasıyla, toplumsal ağırlığı olan arkadaşlarımıza farklı nedenlerle tasfiye girişimi İYİ Parti’ye zarar vermiştir. Bu tamir edilmeden, Özdağ’a çifte standart uygulamak yeni yaraların açılmasına neden olacaktır” mesajını paylaştı.

HÜRRİYET

 

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