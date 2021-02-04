Son dakika! Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne yeni binaları için 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin sorunlarını konuştuklarını ve çözümler üzerinde durduklarını kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili Türkiye'nin gerçek gündeminin aslında pahalılık, işsizlik, yoksulluk, intiharlar olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu gündemden çıkmak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyasette çok ciddi bir kutuplaşma var, bu kutuplaşma neredeyse kavgaya dönüşecek duruma gelmiş durumdadır; bu kutuplaşmadan da Türkiye’nin bir şekliyle çıkması lazım. Sayın Erdoğan bir anayasa tartışması başlattı. Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle sizin var olan anayasaya uymanız gerekir. Var olan anayasada Cumhurbaşkanının tarafsızlığı esas mı esas, tarafsızlığı üzerine namusu ve şerefi üzerine yemin edildi; ama buna uyulmuyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz" dedi.

'İTTİFAK KONUŞULMADI’

Kılıçdaroğlu, HDP'nin muhalefet partilerine ziyaretleriyle ilgili soru üzerine, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayarak, "Yasalara göre bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru değildir, ahlaki de değildir. Düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz; ama düşmanlaştırmak doğru değil. HDP bir siyasi partidir, görüşmek isterlerse görüşürüz. Herhangi bir sorunumuz yok. Düşünce ayrılıklarımızı gayet açık ve net bir şekilde dile getiriyoruz. Şu aşamada bir ittifak söz konusu değil, arayışımız da yok. Şu an yaptığımız görüşmede de ittifak konuşulmadı" dedi.

'TERÖRİST SAYILMASI İÇİN MAHKEME KARARI LAZIM'

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirerek, "Boğaziçi'nde rektörü kimse istemiyor. Öğrenciler ne yaptı Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Toplantı ve gösteri yaptılar. Anayasal hak. Boğaziçili çocuklara 'terörist' diyorlar. Adam mı öldürdü bu çocuklar, birilerini mi taradılar? 'Terörist' dediler, serbest bırakıldılar, e ne oldu şimdi? Bir kişinin terörist sayılabilmesi için mahkeme kararı lazım. Dava açılırsa tazminat ödemek zorundalar. Gençler bazen bizim düşündüğümüzden aşırı hareketler de yapabilirler. Bizim bunu anlayışla karşılamamız lazım" ifadelerini kullandı.