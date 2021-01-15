Son dakika... Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a el yazısıyla mektup!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin gündemin en sıcak başlıklarına dair sorularını yanıtladı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardıkları şöyle;

2 günlük iyi bir seyahatti. Orada üçlü bir zirve gerçekleşti. Pakistan-Azerbaycan-Türkiye Zirvesi... Ve bu vesileyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la da özel bir görüşme yaptı. Bir saatlik bir görüşmeydi. Azerbaycan'daki son durum hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda Moskova'da Putin başkanlığında bir zirve vardı. Aliyev ve Paşinyan bir araya gelmişti. İşte onun sonuçlarını konuştular. Çavuşoğlu o konuda şu bilgileri verdi; 'Ortak gözlem merkezi için yer belirlendi ve inşaat başladı' dedi, bu önemliydi. Ağdan'da temas hattına 8 km uzaklıkta bir noktada kurulacak gözlem merkezi, bu bilgiyi verdi. Ve '60 Türk, 60 Rus askeri olacak. Türk askeri gitmeye başladı' dedi. 'İlaveten ileride ihtiyaç olursa da Azerbaycan'la da ikili bir anlaşma yaparak ihtiyaç olduğu sürece gereğini yaparız, gerekli desteği veririz' mesajını verdi.

(ABD ile bundan sonraki süreç)

Yeni yönetim Biden 5 gün sonra yemin edecek. Göreve başlayacak. Dışişleri Bakanı dedi ki; 'Biz çalışmaya hazırız. Ön yargılı da değiliz. İlişkilerde bugüne kadar yaşanmış, bundan sonra yaşanacak sorunlar var ama fırsatlar da var' dedi. Yeni yönetimde isimlerin çoğunu Obama döneminden tanıdıklarının altını çizdi ama 'tabi bu bildiğimiz insanların olması demek sorunların hallolacağı anlamına gelmez. Bu gerçekçi de olmaz' dedi.

(İlişkileri hangi alanda, nasıl geliştiririz?)

'Kendi aramızda ilgili bakanlıklar düzeyinde yol haritası için çalışıyoruz' açıklamasını yaptı. Yani Ankara, Biden dönemine hazırlanıyor.

(Obama döneminden kalan sorunlar! YPG, PKK gibi... Bunlar ne olacak?)

Dışişleri Bakanı, 'Umarım bunları Biden döneminde aşarız' dedi. 'Onların da S-400 önerileri var. Biz çalışma grubumuzu kendilerine ileteceğiz' dedi. 'Türkiye'nin stratejik konumu her geçen gün önem kazanıyor. Biden yönetimi de bunun farkında' ifadesini kullandı. Dolayısıyla daha öngörülebilir bir süreç beklediklerinin altını çizdi.

'Cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra kendisini arayacak, tebrik edecek ve görüşelim teklifini de iletecektir' dedi.

(Macron'dan Erdoğan'a mektup)

Bir başka önemli temas daha var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Hafta başı bu mektup Ankara'ya ulaştı. Bunu da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı. Peki ne vardı o mektupta? Türkçe hitapla kaleme aldığı gibi bir anektod düştü. Bu da Fransa ile ilişkilerin yumuşamaya başlamasının bir göstergesi gibi olarak yorumlanıyor.

Mektupta ilişkileri düzeltmek istediği, Türkiye ile müttefikliklerinin önemine vurgu yaptığını söyledi Çavuşoğlu. Ve Erdoğan'la görüşme talebini de bu mektup aracılığıyla ilettiğini açıkladı. 'Cumhurbaşkanımız memnuniyetle görüşürüz' dedi. 'Önce video konferans yada telefon görüşmesi olacak. Sonra fiziken bir araya gelinir' ifadesini kullandı.

Tabi ilişkilerin normalleşmesi için de 4 başlıkta istişareler alındığını duyurdu. İkili düzeyde istişareler, terörle mücadele, bölgesel konular (Suriye-Libya dahil) ve eğitim iş birliği bu 4 başlığı oluşturacak.

(Yunanistan ile yapılacak görüşmeler)

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak istikşafi görüşmelere de değindi. ''Sadece deniz yetki alanlarını değil her şeyi konuşacağız. Daha önceki 60 görüşmede ne görüşüldüyse 61'incisinde de bunlar görüşülecek. Kafa bulandırıcı açıklamalar yapmaya gerek yok, bu müzakerelerden kaçmak anlamına da gelebilir. Biz Türkiye olarak 25’indeki toplantıda tüm dosyaları açacağız. Onlar biz bunları konuşmak istemiyoruz derse, o zaman istikşafi görüşmenin bir anlamı yok.'' dedi.

(BAE ve Mısır ile ilişkiler)

Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'la ilişkiler konusunda ise "Eğer samimilerse, somut ve olumlu adımlar atılırsa biz de karşılık veririz" dedi.