AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â MahirÂ Ãœnal, partisinin 56 kongresinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, martÄ±n son haftasÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k kongrenin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â Â

Ãœnal, TRT Haber canlÄ± yayÄ±nÄ±ndaÂ gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

BoÄŸaziÃ§i ÃœniversitesindekiÂ olaylara iliÅŸkin soru Ã¼zerine Ãœnal, son derece nadide bir Ã¼niversitede bu tÃ¼r olaylarÄ±n olmasÄ±nÄ±n son derece Ã¼zÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Siyasi noktada olaylara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda,Â bazÄ± siyasi partilerin temsilcilerinin, il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n orada olmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ãœnal,Â sorun Ã§Ã¶zme mekanizmalarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n demokrasilerde belli olduÄŸunu ifade etti.Â

Ãœniversiteye hukuk dÄ±ÅŸÄ± bir atamaÂ yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ãœnal, "Burada sorun Ã§Ã¶zmeye dÃ¶nÃ¼k bir adÄ±m var mÄ±? HayÄ±r. Yani en baÅŸÄ±ndan itibaren bir partinin il baÅŸkanÄ± oraya gidip, orada Ã§oÄŸunluÄŸu Ã¶ÄŸrenci olmayan gruplarla bir eylem planÄ± hazÄ±rlamalarÄ± ve daha sonra meselenin bir provokasyona dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi, yani nasÄ±l provokasyona dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi, iÅŸte kutsal deÄŸerlere dÃ¶nÃ¼k, orada Kabe'ye dÃ¶nÃ¼kÂ ve bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ± derinden yaralayan, yeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kalbi ve kÄ±blegahÄ± olan Kabe'ye dÃ¶nÃ¼k bir eylem orada gerÃ§ekleÅŸti ve insanlar bundan rahatsÄ±zlÄ±k duydular." diye konuÅŸtu.Â

Bundan rahatsÄ±zlÄ±k duyan BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileriyle ilgili de fiÅŸleme olayÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ãœnal, bu Ã¶ÄŸrencilerin isimlerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer Ã¼niversitelere bildirmeye varÄ±ncaya kadar iÅŸin gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Ãœnal, "Burada biz BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir eylem deÄŸil, Ã¶ÄŸrenciler Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir provokasyon gÃ¶rÃ¼yoruz. BugÃ¼n CHP Grup BaÅŸkanvekili 'Ã‡ekin genÃ§lerimizin Ã¼zerinden elinizi' diyor. AsÄ±l burada Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼zerinden elini Ã§ekmesi gereken kendi siyasi emellerine, kendi sokak hareketlerine, kendi demokrasi dÄ±ÅŸÄ± eylemlerine zemin hazÄ±rlayan CHP siyasi aklÄ±nÄ±n elini Ã¶ÄŸrencilerin veÂ genÃ§lerin Ã¼zerinden Ã§ekmesi gerekiyor." dedi.

Olaylarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larakÂ "Madem terÃ¶r iltisaklÄ± neden serbest kaldÄ±lar?" ÅŸeklindeki eleÅŸtirilerin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ãœnal, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

OnlarÄ±n sÃ¼rekli hakaret ettikleri hakimler ve savcÄ±lar, yani Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nden CHP Genel BaÅŸkanÄ± bu Ã¼lkenin hakim ve savcÄ±larÄ±na 'haysiyetsiz' dedi, 'satÄ±lmÄ±ÅŸ' dedi, 'sarayÄ±n hakimi' dedi. Her tÃ¼rlÃ¼ hakareti, bu Ã¼lkenin yargÄ±sÄ±na, mahkemelerine, hakimlerine her tÃ¼rlÃ¼ hakareti yaptÄ±lar. Ama bu Ã¼lkenin hakimleri Ã¶nlerindeki yasaya gÃ¶re karar veriyorÂ Ã¶nÃ¼ne bir dosya geldiÄŸinde. Yasaya gÃ¶re 2 yÄ±lÄ±n altÄ±ndaki suÃ§larda tutuklama asÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tutuklama yasaÄŸÄ± getirildi. Bir kiÅŸinin tutuklanmamasÄ± onunÂ terÃ¶r ile iltisaklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor."

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"CUMHURÄ°YET HALK PARTÄ°SÄ° HER ÅžEYDEN Ã–NCE BOÄžAZÄ°Ã‡Ä°'NDEN ELÄ°NÄ° Ã‡EKMELÄ°DÄ°R"

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±nÂ adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edenÂ Ãœnal, "Buradan eÄŸer bir siyasi istismar Ã§Ä±karÄ±rsanÄ±z gayrimeÅŸru ilan ettiÄŸiniz mahkemelerin, gayrimeÅŸru ilan ettiÄŸiniz devletin kurumlarÄ±nÄ±n, 'militan' dediÄŸiniz valinin, kaymakamÄ±n ve oluÅŸturmak istediÄŸiniz kaosun sonuÃ§larÄ±nÄ± elde etmek adÄ±na buradan kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z siyasi dil bu Ã¼lkeye zarar verir her ÅŸeyden Ã¶nce. Yani Cumhuriyet Halk Partisi her ÅŸeyden Ã¶nce BoÄŸaziÃ§inden elini Ã§ekmelidir, oradaki genÃ§lerin Ã¼zerinden elini Ã§ekmelidir." diye konuÅŸtu.Â

CHP'nin darbeci aklÄ±ndan hiÃ§ vazgeÃ§mediÄŸini sÃ¶yleyenÂ Ãœnal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GeÃ§miÅŸteki darbe ve mÃ¼dahale zeminlerini elinden kaybeden CHP, bugÃ¼n artÄ±k sokaktan medet umuyorÂ ki ÅŸunu unutmasÄ±n: CHP,Â bugÃ¼n Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da ifade etti, birileri artÄ±k millete ait bu devletin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ sÄ±namaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n, bu milletin huzurunu bozmaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±nlar, Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼zerinden,Â genÃ§lerin Ã¼zerinden ellerini Ã§eksinler. SokaÄŸa Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± CHP Ä°l BaÅŸkanÄ±nÄ±n WhatsApp gruplarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin nasÄ±l koordine olacaklarÄ±nÄ±, nasÄ±l yemek ve erzak saÄŸlayacaklarÄ±nÄ±, polise nasÄ±l mukavemet gÃ¶sterecekleriniÂ anlatan Ä°stanbul il baÅŸkanÄ±nÄ±n WhatsApp gruplarÄ±nda geÃ§en diyaloglarÄ± var. Åžimdi siz siyaset mi yapÄ±yorsunuz, yoksa sokak hareketlerini Ã¶rgÃ¼tleyen bir yapÄ±ya mÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼nÃ¼z?"

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YENÄ° ANAYASAÂ

Ãœnal, CumhurbaÅŸkanÄ±Â RecepÂ Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yeni anayasaya yÃ¶nelik ifadelerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine,Â AK Parti dÃ¶neminde ciddi bir demokratikleÅŸme sÃ¼reci yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Yeni anayasa tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±nÂ bugÃ¼n baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â geÃ§miÅŸte TBMM'deÂ oluÅŸturulan komisyonda partilerin yaklaÅŸÄ±k 61 madde Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Ãœnal,Â "TÃ¼rkiye'nin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak 82 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ, hele hele bir darbeci cunta tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve artÄ±k yamalÄ± bohÃ§aya dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bu Anayasa'yÄ± deÄŸiÅŸtirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.Â

MuhalefetinÂ gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ parlamenter sistemden bahsettiÄŸini sÃ¶yleyen Ãœnal, "GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ parlamenter sistemi savunanlar ne yapacaklar? 2007'deki halk oylamasÄ±nÄ± yok mu sayacaklar? GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ parlamenter sistemi savunanlar tekrardan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Meclis tarafÄ±ndan mÄ± seÃ§ilmesiniÂ saÄŸlayacaklar?" dedi.Â

CHP, Ä°YÄ° Parti ve HDP'ninÂ 2018'deÂ bir anayasa Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve basÄ±na sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla hem CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±nÂ hem baÅŸbakanÄ±n parlamento tarafÄ±ndan seÃ§ilmesine dÃ¶nÃ¼k bazÄ± dÃ¼zenlemeler konuÅŸulduÄŸunu dile getiren Ãœnal, "SonuÃ§ta zayÄ±f olan bir ÅŸey gÃ¼Ã§lendirilir,Â anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla parlamenter sistemin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ncelikle bunlar kabul ediyorlar. DolayÄ±sÄ±yla nasÄ±l gÃ¼Ã§lendireceklerine dair de bir fikirleri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.Â

Yeni anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda nasÄ±l bir yÃ¶ntem belirleneceÄŸine iliÅŸkin soru Ã¼zerine Ãœnal, "Ã–ncelikli olarak ÅŸu anda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± Eylem PlanÄ± ile ilgili bir takvimlendirme gerÃ§ekleÅŸtirecek. Ä°nsan HaklarÄ± Eylem PlanÄ±ylaÂ ilgili ve genel Ã§erÃ§evede yargÄ± reformuylaÂ ilgili bir takvimlendirmeyi Ã¶ncelikli olarak gÃ¶receÄŸiz. Ondan sonraki sÃ¼reÃ§te de bÃ¼tÃ¼n bu reformlarÄ±n taÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±nda topluma yeni sivil bir anayasa sunmak, yeni bir toplum sÃ¶zleÅŸmesi sunmak Ã§erÃ§evesinde de bir anayasa Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacak." ifadelerini kullandÄ±.Â

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AK PARTÄ° KONGRELERÄ°

Ãœnal, parti olarak kongrelereÂ odaklandÄ±klarÄ±nÄ± belirterekÂ "Åžu ana kadar 56 kongremizi sonuÃ§landÄ±rdÄ±k, 25 kongremiz kaldÄ±. YaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70 oranÄ±nda bir yenileÅŸme saÄŸlandÄ± ki bu siyasi anlamda Ã§ok Ã¶nemli, teÅŸkilatlarla ilgili. MartÄ±n son haftasÄ± gibi de bÃ¼yÃ¼k kongremizi planlÄ±yoruz.Â Åžu anda tam tarih belli deÄŸil ama martÄ±n son haftasÄ± olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor." dedi.

Bir soru Ã¼zerine Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l'Ã¼n Ä°nsanÂ HaklarÄ± Eylem PlanÄ±yla ilgili bir sunum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ãœnal, "Åžimdi bunun kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ±na dÃ¶nÃ¼kÂ bir takvimlendirme gerÃ§ekleÅŸecek. Tabii Ä°nsan HaklarÄ± Eylem PlanÄ±yla ilgili bu takvimlendirmenin iÃ§erisinde TBMM'nin yapacaÄŸÄ± bazÄ± yasal dÃ¼zenlemeler de mutlaka olacak." diye konuÅŸtu.Â

SiyasettekiÂ ittifaklarÄ±n yeni anayasa konusunda uzlaÅŸÄ±p uzlaÅŸamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmesininÂ sorulmasÄ± Ã¼zerine Ãœnal,Â siyaset kurumununÂ sorun Ã§Ã¶zme sorumluluÄŸuyla hareketÂ ettiÄŸini, eÄŸer siyaset yapÄ±lÄ±yorsaÂ toplumsal taleplerin,Â hassasiyetlerin dikkate alÄ±nmasÄ± ve bunun Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

SiyasetinÂ meÅŸru zeminde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ãœnal, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SiyasetÃ§i,Â siyaset yaptÄ±ÄŸÄ± toplumun, Ã¼lkeninÂ yasasÄ±nÄ±, hukukunu,Â kurumlarÄ±nÄ± meÅŸru kabul ederek siyaset yapar. Åžimdi bunlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± anti siyaset.Â Anti siyasetin amacÄ± da demokrasiye mÃ¼dahale zemini oluÅŸturmaktÄ±r,Â bunun diÄŸer adÄ± da yÄ±kÄ±m siyasetidir.Â Åžimdi karÅŸÄ±mÄ±zda meÅŸru zeminde konuÅŸan, meselaÂ referandumu,Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemini,Â seÃ§ilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±Â gayrimeÅŸru sayÄ±yor. 'Saray rejimi' diyerek seÃ§ilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± Ã¶tekileÅŸtiriyor.Â 'SarayÄ±n polisi, halkÄ±n polisi, sarayÄ±n hakimi, halkÄ±n hakimi' gibi bÃ¶lÃ¼cÃ¼, Ã¶tekileÅŸtiren ayrÄ±mcÄ± bir dil kullanÄ±yor."

Siyaset Ã¼stÃ¼ meselelerde de benzer durumlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ãœnal, "Yani ne uluslararasÄ± konudaÂ TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda duran ne de siyasette meÅŸru bir zeminde duran bir dil ve sÃ¶ylem varÂ karÅŸÄ±nÄ±zda.Â Biz hep ne diyoruz?Â Diyoruz ki 'Biz TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda duran herkesle konuÅŸuruz'." ifadelerini kullandÄ±.Â

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"Ä°KÄ°YÃœZLÃœLÃœKLE KARÅžI KARÅžIYAYIZ"

Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da Ã§eÅŸitli olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bununla ilgiliÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin ya daÂ ABD'ninÂ bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ãœnal, "Trump'Ä±n ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyenler TÃ¼rkiye'de 6-7 Ekim olaylarÄ±nÄ±Â baÅŸlatan, ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan, isyan Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan, 52 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan bir anlayÄ±ÅŸÄ±n masum olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Åžimdi burada aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde bir ikiyÃ¼zlÃ¼lÃ¼kle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

Ä°sviÃ§re'nin protesto eylemlerini terÃ¶r eylemi sayacaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼kÂ bir yasal dÃ¼zenleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Fransa'nÄ±n dernekler kanunu Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â Almanya'nÄ±n benzer dÃ¼zenlemeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ãœnal, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu Ã¼lkelerde demokrasi daha Ã§ok gÃ¼venliÄŸi ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸamanÄ±n alt zeminini ve kamu dÃ¼zenini saÄŸlamadan, gÃ¼venlik olmadanÂ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k olmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde adÄ±mlar atarken ÅŸimdi siz kalkÄ±p TÃ¼rkiye'de vandallÄ±ÄŸÄ±,Â ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±, kamu dÃ¼zenini bozucu hareketleri, yasa tanÄ±mayÄ±cÄ±Â davranÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k olarak tanÄ±mlayamayÄ±z. Trafikte bile trafik gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamadan sÃ¼rÃ¼ÅŸ emniyetini ve sÃ¼rÃ¼ÅŸ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlayamazsÄ±nÄ±z. Trafikte bile bu bÃ¶yleyken siz yasayÄ± tanÄ±mayacaksÄ±nÄ±z, hakimi tanÄ±mayacaksÄ±nÄ±z, kamu dÃ¼zenini tanÄ±mayacaksÄ±nÄ±z, polise 'katil polis' diyeceksiniz, devlete 'seri katil' diyeceksiniz, peki sonra diyeceksiniz ki 'Bu konularda ben Ã¶zgÃ¼r olmak istiyorum'. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za 2020 iÃ§erisinde 15 binÂ aÄŸÄ±r hakarette bulunulmuÅŸ. Bunlarla ilgili dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± zaman 'YasanÄ±n arkasÄ±na saklanarak baskÄ± yapÄ±yor' diyeceksiniz ama siz her tÃ¼rlÃ¼ eleÅŸtiriyi hakaret olarak gidip mahkemeye vereceksiniz. Peki siz bu mahkemelere gidip kendinize hakaret edildiÄŸinde hakaret davasÄ± aÃ§Ä±yorsunuz ama CumhurbaÅŸkanÄ± hakaret davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda diyeceksiniz ki 'YasanÄ±n arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±narak baskÄ± uyguluyor' diyeceksiniz."Â

"Ã–ncelikle dÃ¼rÃ¼st olmalarÄ± gerek." ifadesini kullanan Ãœnal, "Ã–ncelikle yasanÄ±n, Anayasa'nÄ±n meÅŸruiyetini tanÄ±manÄ±z gerekiyor. Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l savunuyordu, biliyor musunuz? 'Devletin kurallarÄ± var' diye savunuyordu. Siz dÃ¼n 'Devletin kurallarÄ± var' diye baÅŸÃ¶rtÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± savunacaksÄ±nÄ±z ama bugÃ¼n vandallÄ±ÄŸÄ±, ÅŸiddeti ve terÃ¶rÃ¼ 'devletin kurallarÄ± var'Â demeyeceksiniz, devletin kurallarÄ±nÄ± yok sayarak vandallÄ±ÄŸÄ±,Â ÅŸiddeti ve terÃ¶rÃ¼Â savunacaksÄ±nÄ±z. Bu zeminde aklÄ±selim yoktur,Â bu zeminde makul bir ÅŸekilde konuÅŸamazsÄ±nÄ±z. Ã–nce aklÄ±selime gelsinler, devletin kurallarÄ±nÄ±, yasalarÄ± kabul etsinler." diye konuÅŸtu.Â

Yasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin TBMM'de yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ãœnal,Â "Ama siz sokaktaÂ 'YasayÄ± tanÄ±mÄ±yorum, katil polis, seri katil devlet' diyemezsiniz. O zaman biz kamu dÃ¼zenini, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerimizi, gÃ¼venliÄŸimiziÂ nasÄ±l saÄŸlayacaÄŸÄ±z?" diye sordu.

Ãœnal, "demokrasiyi korumak iÃ§in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele edildiÄŸini" ifade ederekÂ ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ãœniversitede Ã¶ÄŸrencilerimiz bizim evlatlarÄ±mÄ±zdÄ±r. Biz terÃ¶re iltisaklÄ±, ÅŸiddeti ve silahlÄ± mÃ¼cadeleyi Ã§Ã¶zÃ¼m olarak gÃ¶ren birilerinin Ã¼niversitelerimizeÂ sÄ±zÄ±p, Ã¼niversitelerimizde marjinal gruplarÄ±n ÅŸiddet yanlÄ±sÄ±, silahÄ±n bir Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen, polise 'katil', devlete 'seri katil' diyen anlayÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¼niversitelerimizde olmamasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ediyoruz. Tabii ki Ã¼niversitelerimiz Ã¶zerktirÂ ama hiÃ§ kimse de Ã¼niversitelerimiziÂ demokrasimizi ve demokratik siyaseti tehdit edecek, ÅŸiddeti, silahlÄ± mÃ¼cadeleyi, devlete karÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlenmeyi saÄŸlayacak bir merkez haline getirmeye kalkÄ±ÅŸmasÄ±n.Â Hele hele bunu DHKP-CÂ sempatizanÄ±, taraftarÄ± bir il baÅŸkanÄ± yapmaya hiÃ§ kalkmasÄ±n. Onun iÅŸi siyaset, buyursun meÅŸru zeminde siyasetini yapsÄ±n."