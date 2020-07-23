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23.07.2020 - 10:56 |

Son dakika! Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN TÜRK'ün haberine göre Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak.

Son dakika! Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak

Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nde, yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor. 

Namaza katılacak isimler merak edilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN TÜRK'ün haberine göre Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak.

Detaylar birazdan...

    Sokak ortasında oğlunu döven anne özür diledi!Eskişehir’de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi, "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Taha'ya, 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, baba Mevlüt Odabaş, oğlunun velayetini almak için dava açtı.
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