23.07.2020 - 10:56 |
Son dakika! Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN TÜRK'ün haberine göre Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak.
Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nde, yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor.
Namaza katılacak isimler merak edilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN TÜRK'ün haberine göre Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak.
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