MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Meral Akşener bin 289 oyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
ABONE OL
20.09.2020 - 14:04 | | DHA

Son dakika... Meral Akşener bin 289 oyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

Gelen bir son dakika haberine göre, İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

Son dakika... Meral Akşener bin 289 oyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi  saat 13.30'da tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi  sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289  delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

Son dakika... Meral Akşener bin 289 oyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

 

 

 

Son dakika... Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyorSuriye’nin İdlib kentinin güneyi, Rus savaş uçakları tarafından bombalanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika gelişmesi var mı? Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu?

Son dakika gelişmesi var mı? Okullar ne zaman açılacak, yarın okullar açılıyor mu?

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 4 kilo 40 gram...

Yolcu otobüsünde ele geçirildi! 4 kilo 40 gram...

Sıradaki Haber