ErdoÄŸan, Amerika MÃ¼slÃ¼man Cemiyeti'nin 23. YÄ±llÄ±k Kongresi'ne video konferans yoluyla yaptÄ±ÄŸÄ± baÄŸlantÄ±da,Â video konferans vasÄ±tasÄ±yla da olsa kongreye katÄ±lanlarla beraber olmaktan bÃ¼yÃ¼k bir bahtiyarlÄ±k duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

"TÃ¼rkiye'deki 83 milyon kardeÅŸinizin selamlarÄ±nÄ± sizlere iletmek istiyorum.Â Sizlerin vasÄ±tasÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki kardeÅŸlerimize, dostlarÄ±mÄ±za, bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla toplantÄ±mÄ±zÄ± takip eden mazlum ve maÄŸdurlara, selam ve muhabbetlerimi gÃ¶nderiyorum." diyenÂ ErdoÄŸan, Amerika MÃ¼slÃ¼man Cemiyeti'nin 23. YÄ±llÄ±k Kongresi'nin baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesi temennisinde bulundu.

Kongrenin tÃ¼m Ä°slam alemi iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± dileyerek, dÃ¼zenlenmesinde emeÄŸi geÃ§enlereÂ teÅŸekkÃ¼rlerini iletenÂ ErdoÄŸan, "GÃ¶nÃ¼l isterdi ki, bu gÃ¼zel buluÅŸmayÄ±, yÃ¼z yÃ¼ze gerÃ§ekleÅŸtirelim, siz kardeÅŸlerimle ruberu hasbihal edelim. Ancak tÃ¼m dÃ¼nyayla beraber Ã¼lkelerimizi de etkileyen koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±, bu sene bÃ¶yle bir kucaklaÅŸmaya izin vermiyor. Bu yÄ±l hem bu tarz programlarÄ±mÄ±zÄ±Â hem de cihanÅŸÃ¼mul kardeÅŸliÄŸimizin timsali olan bayramlarÄ±mÄ±zÄ± biraz buruk yaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ±Â ErdoÄŸan, "GÃ¶nÃ¼ller arasÄ±na sÄ±nÄ±r Ã§izilemeyeceÄŸinin de gayet iyi farkÄ±ndayÄ±z. Kalpleri, yÃ¼rekleri bir olanlar, bir atanlar iÃ§in mesafelerin deÂ engellerin de hiÃ§bir kÄ±ymeti yoktur. Fiziken bir arada olmasak daÂ ÅŸu an ekranlarÄ± baÅŸÄ±nda bizi izleyen tÃ¼m kardeÅŸlerimle gÃ¶nÃ¼llerimizin bir ve beraber olduÄŸunu biliyorum. Ä°nÅŸallah kÄ±sa zamanda fiziken de bir araya geleceÄŸimize inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.

Bu seneÂ insanlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir saÄŸlÄ±k kriziyle, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele ettiÄŸine dikkati Ã§ekenÂ ErdoÄŸan,Â "Åžimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon insanÄ±n hayatÄ±na mal olan salgÄ±n, dalgalar halinde yayÄ±lmaya devam ediyor. Hemen her gÃ¼n bir sevdiÄŸimizin, yakÄ±nÄ±mÄ±zÄ±n, komÅŸumuzun veya varlÄ±ÄŸÄ±yla huzur bulduÄŸumuz kadim bir dostumuzun vefat haberini alÄ±yoruz. DÃ¼nya hayatÄ±nÄ±n varlÄ±kla ve yoklukla sÄ±nanmakÂ olduÄŸunu bilen insanlar olarak kaybettiklerimizin acÄ±sÄ± yÃ¼reÄŸimizi yaksa da sabrediyor, Rabbimizden bizi ve tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ± bu musibetten bir an Ã¶nce kurtarmasÄ±nÄ± niyaz ediyoruz. Kovid-19 hastalÄ±ÄŸÄ±na kurban verdiÄŸimiz tÃ¼m kardeÅŸlerimize Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, hastalarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TALEPTE BULUNAN 156 ÃœLKE VE 9 ULUSLARARASI KURULUÅžA DA TIBBÄ° MALZEME VE TEÃ‡HÄ°ZAT GÃ–NDERDÄ°K"

Hazreti Mevlana'nÄ±n "ÃœmitsizliÄŸin ardÄ±ndan nice Ã¼mitler var. KaranlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±nda nice nice gÃ¼neÅŸler var."Â sÃ¶zÃ¼nÃ¼n salgÄ±nla mÃ¼cadelede rehber olmaya devam ettiÄŸini vurgulayanÂ ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"YeiseÂ kapÄ±lmayÄ±, Ã¼mitsizliÄŸe dÃ¼ÅŸmeyi kÃ¼fÃ¼rle eÅŸ gÃ¶ren bir dinin mensuplarÄ± olarak umudumuzu asla yitirmedik, yitirmiyoruz. DayanÄ±ÅŸmanÄ±n gÃ¼cÃ¼ne, paylaÅŸmanÄ±n bereketine inanarak, tedbire sarÄ±lÄ±p takdire ram olarak salgÄ±nla mÃ¼cadelemizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.Â Bizim inancÄ±mÄ±zda her imtihan aynÄ± zamanda bir ibret vesilesidir.Â SalgÄ±n bize sadece kulluÄŸumuzu ve acizliÄŸimizi deÄŸil,Â din, dil, Ä±rk, renk, Ã¼lke ayrÄ±mÄ± gÃ¶zetmeden tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n kaderi ve kederinin ortak olduÄŸunu da hatÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz de bu sÃ¼reÃ§te 'Hayrun nas, men yenfeun nas' diyerek, 'Ä°nsanlarÄ±n en hayÄ±rlÄ±sÄ± insanlara faydalÄ± olanÄ±dÄ±r.'Â tavsiyesinden hareketle, elimizdeki tÃ¼m imkanlarÄ± insanlÄ±k iÃ§in seferber ettik. Kendi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra,Â hiÃ§bir ayrÄ±m yapmadan Ã¼lkemizden talepte bulunan 156 Ã¼lke ve 9 uluslararasÄ± kuruluÅŸa da tÄ±bbi malzeme ve teÃ§hizat gÃ¶nderdik. Filistin'den Somali'ye, Yemen'den Libya'ya, Arakan'dan Afganistan'a, Gine'den LÃ¼bnan'a, Pakistan'a kadar gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±zdaki tÃ¼m kardeÅŸlerimize yardÄ±m elimizi uzattÄ±k."

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep TayyipÂ ErdoÄŸan, 28 Nisan ve 1 MayÄ±s'taÂ Amerika BirleÅŸik Devletleri'ne gÃ¶nderdikleriÂ iki uÃ§ak dolusu tÄ±bbi yardÄ±m malzemesiyle, Kovid-19'la mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

AtalarÄ±nÂ "Ä°yilik et denize at, balÄ±k bilmezse halik bilir." dediÄŸini hatÄ±rlatanÂ ErdoÄŸan,Â TÃ¼rkiye olarak farklÄ± coÄŸrafyalarda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bu nazarla baktÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"YardÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±, bir kamu diplomasisiÂ veya koronavirÃ¼s diplomasisiÂ olarak deÄŸil,Â inancÄ±mÄ±zÄ±n veÂ imanÄ±mÄ±zÄ±n,Â elbette MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n gereÄŸi olarak yapÄ±yoruz.Â Amerikan Ä°slam Toplumunun da bu sÃ¼reÃ§te gerÃ§ekten takdire ÅŸayan bir duruÅŸ sergilediÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Amerika'da yerleÅŸik vakÄ±f ve dernekler, dÃ¼zenledikleri yardÄ±m kampanyalarÄ±yla farklÄ± ÅŸehirlerdeki ihtiyaÃ§ sahiplerinin imdadÄ±na koÅŸtular. Online psikolojik destek hizmetinden salgÄ±n nedeniyle evinden Ã§Ä±kamayan yaÅŸlÄ±larÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n giderilmesine kadar Ã§ok geniÅŸ bir yelpazede hepsi birbirinden kÄ±ymetli Ã§alÄ±ÅŸmalara imza attÄ±lar. MÃ¼slÃ¼man olmanÄ±n gÃ¼zelliÄŸini yaÅŸayÄ±ÅŸlarÄ±yla Amerikan toplumuna gÃ¶steren tÃ¼m kardeÅŸlerimi gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum. Sizlerin bu Ã¶rnek davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, Ä°slam'Ä± terÃ¶rle, ÅŸiddetle, cehaletle Ã¶zdeÅŸleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸanlara verilmiÅŸ en esaslÄ± cevap olduÄŸuna inanÄ±yorum."

Bu sene sadece Kovid-19 virÃ¼sÃ¼yle deÄŸil, ondan daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lan "Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±"Â virÃ¼sÃ¼ ile de mÃ¼cadele etmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade edenÂ ErdoÄŸan, "Uzun yÄ±llar demokrasinin beÅŸiÄŸi olarak nitelendirilen Ã¼lkelerdeÂ kÃ¼ltÃ¼rel Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼k artÄ±k gizlenemez boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve yabancÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, siyaseti esir alan, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± zorlaÅŸtÄ±ran, devlet politikalarÄ±na yÃ¶n veren bir akÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydedenÂ ErdoÄŸan, birÃ§ok Ã¼lkede inancÄ±ndan, dilinden, adÄ±ndan veya kÄ±lÄ±k kÄ±yafetinden dolayÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¶tekileÅŸtirilmesinin artÄ±k sÄ±radan hale geldiÄŸini aktardÄ±.

Ä°sveÃ§'te Kur'an-Ä± Kerim yakÄ±lmasÄ±, NorveÃ§'te Kur'an-Ä± Kerim'inÂ yÄ±rtÄ±lmasÄ±, Fransa'da ise basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ adÄ±na Hazreti Peygamberi tahkir eden karikatÃ¼rlerin teÅŸvik edilmesinin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsallarÄ±naÂ yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lardan sadece birkaÃ§Ä± olduÄŸunu dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ±Â ErdoÄŸan, "GeÃ§en yÄ±l Yeni Zelanda'da 52 kardeÅŸimizin ÅŸehit edildiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±, insanlÄ±k olarak karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz tehdidi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸtir. 2017 yÄ±lÄ±nda Kanada'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 MÃ¼slÃ¼man hayatÄ±nÄ± kaybetti. Daha Ã¶nce 2015 yÄ±lÄ±nda ChapelÂ Hill kentinde pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l 3 evladÄ±mÄ±z, yine bir Ä±rkÃ§Ä± tarafÄ±ndan evlerinde vurularak ÅŸehit edildi. IrkÃ§Ä± eylemlerin hedefinde elbette sadece MÃ¼slÃ¼manlar bulunmuyor. KimliÄŸi, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼, dini aidiyeti farklÄ± olan diÄŸer kesimler de bu saldÄ±rÄ±lardan olumsuz etkileniyor." diye konuÅŸtu.

"Ä°NSANLARIN KUTSALLARINI AÅžAÄžILAMANIN Ã–ZGÃœRLÃœKLE ALAKASI YOKTUR"Â

ErdoÄŸanÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplarÄ±n TÃ¼rkler kadar AfrikalÄ±, AsyalÄ± gÃ¶Ã§menleri,Â MÃ¼slÃ¼manlar kadar Musevileri de hedef aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Zihniyet itibarÄ±ylaÂ DEAÅž veya FETÃ–'den hiÃ§bir farkÄ± olmayan bu ideolojik fanatizmin, giderek daha fazla zemin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta devlet baÅŸkanÄ± seviyesinde teÅŸvik edildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Son gÃ¼nlerde Fransa'da fikir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ adÄ± altÄ±nda Peygamber EfendimizeÂ yÃ¶nelik alÃ§aklÄ±klarÄ± sizler de yakÄ±ndan takip ediyorsunuz. Ä°nsanlarÄ±n kutsallarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamanÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kle alakasÄ± yoktur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nce farklÄ±dÄ±r, hakaret farklÄ±dÄ±r. Hakarete fikir muamelesi yapmak, en baÅŸta dÃ¼ÅŸÃ¼nceye hakarettir. Kur'an-Ä± Kerim'i yakanlarÄ±n sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlayanlar, Peygamber Efendimize hakareti teÅŸvik edenler, mescitlere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶rmezden gelenler, tÃ¼m bunlarÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k adÄ±na deÄŸil, iÃ§lerindeki faÅŸizmi gizlemek iÃ§in yapÄ±yor. Dikkat edin, bizim mukaddes deÄŸerlerimize yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±yÄ± fikir ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ parantezine alÄ±rlarken, kendileriyle ilgili en kÃ¼Ã§Ã¼k bir eleÅŸtiriye dahi tahammÃ¼l gÃ¶steremiyorlar. Kimi zaman tehdit ederek, kimi zaman gazetecileri azarlayarak, kimi zaman da gÃ¼venlik kuvvetleriyle bizzat gazeteleri basarak, Ã§Ä±karlarÄ±na zarar verenlere hadlerini bildiriyorlar.

ErdoÄŸan, Amerika MÃ¼slÃ¼man Cemiyeti'nin 23. YÄ±llÄ±k Kongresi'ne video konferans yoluyla yaptÄ±ÄŸÄ± baÄŸlantÄ±da, Ä°slam ve insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n bu kadar pervasÄ±zlaÅŸmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sebebinin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu atalet ve gaflet olduÄŸuna deÄŸinerek, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sadece ekonomi, siyaset, savunma veÂ diplomaside deÄŸil, en Ã§ok da kendi aralarÄ±nda ayrÄ±lÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda olduÄŸunu vurguladÄ±.

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birbiriyle uÄŸraÅŸmaktan, hak ve hukuklarÄ±nÄ± savunmaya maalesef fÄ±rsat bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ ErdoÄŸan,Â "Ã–zellikle gayrimÃ¼slim Ã¼lkelerde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±klarÄ±n, Åžii-SÃ¼nni,Â siyah-beyaz, AfrikalÄ±-AsyalÄ±,Â Arap-Acem olarak kendi aralarÄ±nda tefrikaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz. Oysa Rabbimiz HucuratÂ Suresinde 'Ä°nnemelÂ mÃ¼minuneÂ ihvetun', 'MÃ¼minler ancak kardeÅŸtirler.' diyerek MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã§erÃ§evesini belirliyor.Â Peygamberimiz de veda hutbesinde,Â 'Ne Arap'Ä±n Arap olmayana, ne de Arap olmayanÄ±nÂ Arap olana Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r. ÃœstÃ¼nlÃ¼k ancak takvadadÄ±r.'Â buyurarak, bu konuda net bir sÄ±nÄ±r Ã§iziyor." diye konuÅŸtu.

"Hal bÃ¶yleyken, her kim etnik aidiyetini dini kimliÄŸinin Ã¶nÃ¼ne koyuyorsa, o "asabiyyet-i cahiliyye"Â yani kavmiyetÃ§ilik hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmÄ±ÅŸ demektir." ifadelerini kullananÂ ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Her kim kardeÅŸini kÃ¶keninden, Ä±rkÄ±ndan veya ten renginden dolayÄ± hor gÃ¶rÃ¼yorsa, o Ä°slam'Ä±n ruhunu, rahmet ve merhamet, Peygamberi Efendimizin kutlu mesajÄ±nÄ± kavrayamamÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz TÃ¼rk, Arap, Acem, AfrikalÄ±, Malay, Hintli, AmerikalÄ± olmadan Ã¶nce 'Bezm-i Elestte KalÃ¼ Bela' demiÅŸ MÃ¼slÃ¼manlarÄ±z. KutsallarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda tÃ¼m farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bir tarafa bÄ±rakÄ±p Ä°slam ortak paydasÄ±nda buluÅŸmak hepimizin gÃ¶revidir. MÃ¼slÃ¼man hak yemediÄŸi gibi,Â hakkÄ±na, hukukuna, onuruna el uzatÄ±lmasÄ±na da mÃ¼saade etmez. MÃ¼slÃ¼man ÅŸiddete bulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gibi, kÃ¶r ÅŸiddetle birilerinin haklarÄ±nÄ± gasbetmesine de rÄ±za gÃ¶stermez. MÃ¼slÃ¼man, barÄ±ÅŸ iÃ§in, adalet iÃ§in, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n huzur ve esenliÄŸi iÃ§in sorumluluk Ã¼stlenen bir misyonun temsilcisidir. MÃ¼slÃ¼manÂ Ã§evresine gÃ¼ven aÅŸÄ±layan, insanlarÄ±n elinden ve dilinden emin olduÄŸu insandÄ±r. BaÅŸka bir dinden olduÄŸu iÃ§in insanlarÄ±n canÄ±na, malÄ±na, haysiyetine el uzatma, hatta saygÄ± gÃ¶stermeme MÃ¼slÃ¼mana yakÄ±ÅŸmaz. Kimden gelirse gelsin haksÄ±zlÄ±k ve hukuksuzluk karÅŸÄ±sÄ±nda susmak, bir MÃ¼slÃ¼mana yakÄ±ÅŸmaz. KardeÅŸine sÄ±rt Ã§evirme, kardeÅŸini sÄ±rtÄ±ndan hanÃ§erleme bir MÃ¼slÃ¼mana asla yakÄ±ÅŸmaz."

"KUDÃœS'ÃœN HAKKINI, CANIMIZ PAHASINA SAVUNMAK ZORUNDAYIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ±Â ErdoÄŸan, "Biz Ã¼mmetin bir ferdi olarak ÅŸahsÄ±mÄ±zla, ailelerimiz ve komÅŸularÄ±mÄ±zla beraber, milyarlarca kardeÅŸimizin de mesuliyetini taÅŸÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

"Suriyeli mazlumlarÄ±n, aÃ§lÄ±ktan ve hastalÄ±ktan kÄ±rÄ±lan Yemenli Ã§ocuklarÄ±n, Filistinli yetimlerin hukukunu da korumakla mÃ¼kellefiz." diyenÂ ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizler Ä°slam Ã¼mmetinin harim-i ismeti, namusu, gÃ¶zbebeÄŸi olan KudÃ¼s'Ã¼n hakkÄ±nÄ±, canÄ±mÄ±z pahasÄ±na savunmak zorundayÄ±z. TÃ¼rkiye olarak Filistin'den Libya'ya, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'dan Suriye'ye kadar Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n farklÄ± yerlerindeki sÄ±kÄ±ntÄ±lara bu anlayÄ±ÅŸla yaklaÅŸÄ±yoruz. Zalimler karÅŸÄ±sÄ±nda dik duruyor, saÄŸlam duruyor,Â mazlumun kimliÄŸine bakmadan elinden tutuyoruz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle amansÄ±z bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, kutsallarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik hadsizlikler karÅŸÄ±sÄ±nda da tepkimizi gÃ¶stermekten Ã§ekinmiyoruz. AsÄ±rlardÄ±r farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlere ve inanÃ§lara ev sahipliÄŸi yapan bir Ã¼lke olarak, etnik ve mezhep temelli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± engellemek iÃ§in gayret gÃ¶steriyoruz. Ã–zellikle dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa Ã¶rnek olacak dengeli, adaletli ve Ã¶zgÃ¼venli bir politika izlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Kimsenin inancÄ±na, hayat tarzÄ±na mÃ¼dahale etmediÄŸimiz gibi, Ã¼lkemizde yaÅŸayan tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ibadet hÃ¼rriyetini garanti altÄ±na alÄ±yoruz. 86 yÄ±l boyunca mÃ¼ze olarak kullanÄ±lan Ayasofya Camii'ni asli kimliÄŸine kavuÅŸtururken, 1600 yÄ±llÄ±k mazisiyle Ã¼lkemizin sembollerinden olan SÃ¼mela ManastÄ±rÄ±'nÄ±n restorasyonunu da ihmal etmiyoruz."

"MÃœSLÃœMAN ORTAK PAYDASINDA BULUÅžMAKTAN BAÅžKA BÄ°R Ã‡IKIÅž YOLUMUZ YOKTUR"

CumhurbaÅŸkanÄ±Â ErdoÄŸan, "MÃ¼slÃ¼man ortak paydasÄ±nda buluÅŸmaktan, birbirimizi Allah iÃ§in, Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in sevmekten baÅŸka bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolumuz yoktur.Â KardeÅŸliÄŸimiz ne kadar kaviyse, MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o derece muhkemdir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, imkanlarla beraber sorunlarÄ±n da kÃ¼reselleÅŸtiÄŸi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, sÄ±kÄ±ntÄ±laraÂ kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler bulmanÄ±n yegane yolunun ortak deÄŸerler etrafÄ±nda birleÅŸmek,Â kenetlenmek ve iÅŸ birliÄŸini arttÄ±rmak olduÄŸunu dile getirdi.

"Bizi iÃ§eriden Ã§Ã¶kerten, bizi gÃ¼Ã§sÃ¼z bÄ±rakan tuzaÄŸÄ± ancak bu ÅŸekilde boÅŸa Ã§Ä±karabilir, gerÃ§ek Ä°slam kardeÅŸliÄŸini ancak bu ÅŸekilde tesis edebiliriz." diyenÂ ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu temel dÃ¼sturlarÄ± hayata geÃ§irdiÄŸimiz zaman hem kendi aramÄ±zda birlik ve beraberliÄŸimizi perÃ§inleyeceÄŸimizeÂ hem de kÃ¼resel planda Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir konuma geleceÄŸimize inanÄ±yorum. Amerika MÃ¼slÃ¼man Cemiyeti'nin 'Vakti KuÅŸan'Â temasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi bu seneki toplantÄ±sÄ±nÄ±n bu Ã§abalara katkÄ± vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Amerikan MÃ¼slÃ¼man toplumunun, giderek daha Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ hale geldiÄŸini gÃ¶rmekten ayrÄ±ca bahtiyarlÄ±k duyuyorum. Esasen bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ± da bunun en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶stergelerinden biridir.Â BugÃ¼n bizleri bir araya getiren Amerika MÃ¼slÃ¼man Cemiyeti baÅŸta olmak Ã¼zere, Amerika'daki MÃ¼slÃ¼man kuruluÅŸlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± desteklediÄŸimizi bilmenizi isterim."

ErdoÄŸan, Amerika'da yaÅŸayan TÃ¼rk toplumunun,Â diÄŸer MÃ¼slÃ¼man gruplarla geliÅŸtirdiÄŸi yakÄ±n kardeÅŸlik iliÅŸkisini memnuniyetle takip ettiklerini vurguladÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±, Maryland eyaletinde bulunan Diyanet Amerika Merkezi'nin de tÃ¼m ABD'de yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÂ hizmetinde olduÄŸunu hatÄ±rlatmakta fayda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirenÂ ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"New Haven Diyanet Camisi'ne yÃ¶nelik geÃ§en yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirilen kundaklama sonrasÄ±nda birlik ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde hareket ederek, gerek saldÄ±rÄ±ya verdiÄŸiniz hÄ±zlÄ± tepki, gerekse camimizin onarÄ±mÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z deÄŸerli katkÄ±lar iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seÃ§imlerde, kongredeki MÃ¼slÃ¼man temsilcilerin tekrar seÃ§ilmiÅŸ olmalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ duyduÄŸumuz memnuniyeti huzurlarÄ±nÄ±zda dile getirmek istiyorum.Â HalihazÄ±rdaki MÃ¼slÃ¼man temsilci sayÄ±sÄ±nÄ±n giderek artmasÄ±nÄ± ve bu sayedeÂ MÃ¼slÃ¼man toplumun, kongre ve AmerikaÂ siyasetinde daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Amerikan MÃ¼slÃ¼man toplumunun bu yÃ¶nde yaptÄ±ÄŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸime ve projeye TÃ¼rk Devleti olarak, bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±r olduÄŸumuzu belirtmek isterim. Allah kardeÅŸliÄŸimizi daim kÄ±lsÄ±n, muhabbetimizi ebedi eylesin diyorum. Amerika MÃ¼slÃ¼man Cemiyeti'nin 23.Â yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ± vesilesiyle oluÅŸan kardeÅŸlik ikliminin, Ä°slam Ã¼mmetine umut ve gÃ¼Ã§ vereceÄŸine inanÄ±yorum. Allah'Ä±n selamÄ±, rahmeti, bereketi Ã¼zerinize olsun diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. KalÄ±n saÄŸlÄ±cakla."