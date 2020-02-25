SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Ä°ran'dan getirilen TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin, "Yolculardan bir kÄ±smÄ±nÄ±n Kum ve MeÅŸhed ziyaretleri olduÄŸunun Ã¶ÄŸrenilmesi, birkaÃ§ yolcuda da ateÅŸ olmayÄ±p, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k bulgularÄ±nÄ±n olmasÄ± sebebiyle uÃ§aÄŸÄ± Ankara'ya indirme kararÄ± aldÄ±k." dedi.

Bakan Koca, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilkent YerleÅŸkesi'nde, KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda dÃ¼nyada yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini hatÄ±rlatarak, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n itibarÄ±yla 80 bin 289'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da 2 bin 704'Ã¼ bulduÄŸunu anlattÄ±.

TÃ¼rkiye'nin yeni tip koronavirÃ¼se karÅŸÄ± tedbirleri, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n uyarÄ±larÄ±ndan bile Ã¶nce hayata geÃ§iren ilk Ã¼lkelerden birisi olduÄŸunu vurgulayan Koca, "Etkili Ã¶nlemler sayesinde bugÃ¼ne kadar dÃ¼nyanÄ±n her bÃ¶lgesinde hastalÄ±k gÃ¶rÃ¼lmesine raÄŸmen Ã¼lkemizde rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¼tÃ¼n Ã§abamÄ±z bunun bu ÅŸekilde devam etmesi yÃ¶nÃ¼ndedir." ifadesini kullandÄ±.

Bakan Koca, Ã‡in'e yÃ¶nelik alÄ±nan tedbirler sayesinde bu konuda Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak komÅŸu Ä°ran'da hastalarÄ±n ve Ã¶lÃ¼m vakalarÄ±nÄ±n bildirilmesiyle bu Ã¼lkeye karÅŸÄ± da tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kara sÄ±nÄ±rlarÄ± ve havalimanlarÄ±nda saÄŸlÄ±k tarama tedbirlerinin hayata geÃ§irildiÄŸini, durumun ciddiyetinin aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ± sebebiyle Bilim Kurulu'nun Ã¶nerileri doÄŸrultusunda daha katÄ± tedbirleri alma mecburiyetinin doÄŸduÄŸunu anlatan Koca, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Pazar gÃ¼nÃ¼ duyurduÄŸumuz Ã¼zere Ä°ran ile uÃ§uÅŸlarÄ±mÄ±z tek taraflÄ± olarak durdurulmuÅŸtu. Tahran'dan Ã¶zel olarak TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye taÅŸÄ±yan TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n seferi esnasÄ±nda Ã¶zellikle yolculardan bir kÄ±smÄ±nÄ±n Kum ve MeÅŸhed ziyaretleri hikayesi olduÄŸunun Ã¶ÄŸrenilmesi Ã¼zerine birkaÃ§ yolcuda da ateÅŸ olmayÄ±p Ã¶ksÃ¼rÃ¼k yakÄ±nmasÄ±, yani soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bulgularÄ±nÄ±n olmasÄ± sebebiyle uÃ§aÄŸÄ± Ankara'ya indirme yÃ¶nÃ¼nde bir karar aldÄ±k. Ä°stanbul'da da hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tam olmasÄ±na raÄŸmen Ankara'ya yÃ¶nlendirmemizin sebebi, bu. Bu konuda daha Ã¶nce deneyimli olan bir ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazÄ±r bulunmasÄ±ydÄ±. Ä°stanbul'daki merkezlerimiz de bu anlamda hazÄ±r olduÄŸu ve tercihimizin tecrÃ¼beli ekip nedeniyle Ankara olduÄŸunu sÃ¶ylemek istiyorum."

Bakan Koca, risk almamak adÄ±na Ä°ran'dan gelen yolcularÄ±n ve mÃ¼rettabatÄ±n Zekai Tahir Burak Hastanesinde ve Bilkent Klinik Konukevinde karantinaya alÄ±ndÄ±klarÄ±na deÄŸinerek, Åžehir Hastanesi'nde karantinaya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buraya 400 metre uzaklÄ±kta olan ve bugÃ¼ne kadar kullanÄ±lmayan yeni hizmete aÃ§mak Ã¼zere hazÄ±r halde bulundurulan Klinik Konukevi'ni Ã¶zellikle aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

"Bilkent Klinik GÃ¶zlem Konukevi ilk defa hizmete aÃ§Ä±ldÄ±"

Zekai Tahir Burak Hastanesinin Vuhan'daki vatandaÅŸlarÄ±n tahliyesi esnasÄ±nda daha Ã¶nce de bu amaÃ§la kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bilkent Klinik GÃ¶zlem Konukevi baÄŸÄ±msÄ±z bir binadÄ±r. Ä°lk defa hizmete aÃ§Ä±lan ve daha Ã¶nce hasta ve yakÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bir tesistir. Buralarda bu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ilk muayeneleri yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve numuneleri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼m yolcularÄ±n ilk muayeneleri yapÄ±ldÄ±. Ä°lk muayenede ateÅŸi olan ve hasta olduÄŸu lehine bulgu olan vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek istiyorum. Åžu an 132 hastamÄ±z, 8 mÃ¼rettebatla birlikte 140 kiÅŸi bunlarÄ±n iÃ§erisinde ateÅŸi olan herhangi bir yolcumuzun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece 4 hastada Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve 2 hastada boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± yakÄ±nmasÄ±nÄ±n olduÄŸunu ve 4 hastanÄ±n da ateÅŸinin Ã¶zellikle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genel durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu ifade etmek istiyorum. TÃ¼m numuneler Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. SonuÃ§lar zannediyorum Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki saatler iÃ§erisinde Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olur Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anda da zaten kamuoyu ile paylaÅŸacaÄŸÄ±z."

"14 gÃ¼n karantinada kalacaklar"

Pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ä°ran ile kara sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin durdurulduÄŸuna dikkati Ã§eken SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SÄ±nÄ±rdan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmekte, sadece TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n giriÅŸine saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ yapÄ±larak Kum ve MeÅŸhed geÃ§miÅŸi olan hastalar 14 gÃ¼nlÃ¼k karantinaya alÄ±nmakta. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki yolcular ise bilgilendirilerek evde veya uygun ortamda yine 14 gÃ¼n gÃ¶zleme alÄ±nmakta. GeÃ§iÅŸler durdurulmadan Ã¶ncede saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ememiÅŸ kiÅŸilerin giriÅŸine izin vermediÄŸimiz gibi ÅŸÃ¼pheli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da saÄŸlÄ±k tesislerinde karantina tedbirleriyle gÃ¶zledik.

Åžimdiye kadar bu aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, ÅŸÃ¼pheli bulduÄŸumuz vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan yani karantina altÄ±nda olan gÃ¶zlem altÄ±nda olan hastalarÄ±mÄ±zda da yapÄ±lan tetkiklerde hepsinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yani koronavirÃ¼s hastasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle ifade etmek istiyorum."

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23 Åžubat akÅŸamÄ± Ä°ran'la uÃ§uÅŸlarÄ±n durdurulduÄŸu, isteyenlerin Ã¶zel seferlerle getirileceÄŸinin aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "O tarihten bu yana kaÃ§ Ã¶zel sefer gerÃ§ekleÅŸtirildi ve hangi illere indi bu uÃ§aklar? KaÃ§ yolcu geldi? Yolcular belirti gÃ¶stermediÄŸi iÃ§in evlerine mi gÃ¶nderildi?" sorularÄ± Ã¼zerine Koca, Ã‡in'de enfeksiyonun kaynaÄŸÄ±nÄ±n Vuhan, Ä°ran'da ise kaynaÄŸÄ±n merkezi Kum kenti ve devamÄ±nda MeÅŸhed olduÄŸunu dile getirdi.

Ã‡in'in erken dÃ¶nemde karantina uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, salgÄ±nÄ±n yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nlemek Ã¼zere Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°talya'nÄ±n da benzer bir yaklaÅŸÄ±mÄ± gÃ¶sterdiÄŸini anlatan Koca, Ä°ran'da da Kum ve MeÅŸhed dÄ±ÅŸÄ±ndaki vakalarÄ±n da kaynaÄŸÄ±nÄ±n bu ÅŸehirler olmasÄ± nedeniyle burada da benzer yaklaÅŸÄ±mÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± yani giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kontrol edilmesini hassasiyetle istediklerini sÃ¶yledi.

Koca, "Bu yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu sÃ¼reÃ§te biz Ã¶zellikle uÃ§uÅŸlarÄ± durdurduk. Ama ondan Ã¶nce de Kum ve MeÅŸhed kentinden gelen kiÅŸileri, Ä°ranlÄ±larÄ± zaten almamaya ama Kum ve MeÅŸhed hikayeleri olanlarÄ± da karantinaya alma yaklaÅŸÄ±mÄ± iÃ§inde olduk. 23'Ã¼nde deÄŸil 21'inden itibaren bunu yaptÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

"Riske etmek istemedik"

Bu sÃ¼reÃ§te Kum ve MeÅŸhed merkezli herhangi bir yolcunun alÄ±nmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediklerini dile getiren Koca, "Kum ve MeÅŸhed'den gelenleri zaten baÅŸtan almadÄ±k. Almama noktasÄ±nda katÄ± durduk, 23'Ã¼nden Ã¶nce de... DevamÄ±nda da bugÃ¼nkÃ¼ uÃ§akta yine Kum ve MeÅŸhed geÃ§miÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸimiz ama uÃ§akta Kum ve MeÅŸhed'e uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸimiz kiÅŸilerin varlÄ±ÄŸÄ± ve 4 kiÅŸinin de ateÅŸ olmadan yakÄ±nmasÄ±nÄ±n, soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bulgularÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle biz riske etmek istemedik. BÃ¼tÃ¼n yolcularÄ± bu Ã§erÃ§evede karantinaya, yani iki hastanemize almayÄ± bilim kurulumuzun Ã¶nerisiyle yaptÄ±k." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Bilim Kurulunun Kum ve MeÅŸhed geÃ§miÅŸinin belirsizliÄŸi nedeniyle bundan sonraki sÃ¼reÃ§te asla hiÃ§bir uÃ§uÅŸa izin verilmemesi noktasÄ±nda bir yaklaÅŸÄ±mÄ± olduÄŸunu belirten Koca, "Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te alabileceÄŸimiz, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± tabii ki yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z, tabii ki yanlarÄ±nda olacaÄŸÄ±z ama biz beyanÄ± esas deÄŸil, orada bu konuda emin olmadÄ±kÃ§a yine Ã‡in'de benzer ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±m Ã§erÃ§evesinde bir yaklaÅŸÄ±mla hasta olup olmadÄ±klarÄ±, Kum ve MeÅŸhed geÃ§miÅŸlerinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±, herhangi bir bulgusunun olup olmadÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼tÃ¼n bunlar risk durumu deÄŸerlendirilerek Ã¶zel olarak getirmeyi bundan sonraki sÃ¼reÃ§te daha net planlÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Koca, bugÃ¼ne kadar gelenlerden kimisini karantinada, kimisini gÃ¶zlem evinde, kimisini de evde iletiÅŸim, adres bilgilerini alarak bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki aile hekimi ve il saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kontrolÃ¼nde olmak Ã¼zere takibe aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Son uÃ§ak Ã¶ncesinde kaÃ§ kiÅŸinin Ä°ran'dan geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki soruya karÅŸÄ±lÄ±k Koca, buna iliÅŸkin Ã§ok net bir sayÄ±nÄ±n ÅŸu an Ã¶nÃ¼nde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak rakamlarÄ±n belli olduÄŸunu ve gerekirse paylaÅŸabileceklerini sÃ¶yledi.

Bundan sonrasÄ± iÃ§in Ä°ran'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na iliÅŸkin bir planlama olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Koca, "Ä°ran'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili TÃ¼rkiye'ye gelmek isterlerse nasÄ±l getirilmesi gerektiÄŸiyle ilgili her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ±mÄ±zÄ± seferber edeceÄŸimizi ve Bilim Kurulunun Ã¶nerileri doÄŸrultusunda bu yaklaÅŸÄ±mÄ± getireceÄŸimizi sÃ¶ylemek istiyorum." ifadesini kullandÄ±.

BazÄ± kiÅŸilerin Kum ÅŸehri geÃ§miÅŸi olduÄŸunun uÃ§akta mÄ± fark edildiÄŸi sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k da Koca, "Evet. Yani biz daha Ã¶nce olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda yetkililerin de bize beyanÄ± doÄŸrultusunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz ama biz uÃ§akta fark ettiÄŸimiz iÃ§in bu noktada daha hassas davranmak istiyoruz." dedi.

Bir baÅŸka soru Ã¼zerine Koca, kuluÃ§ka dÃ¶neminde bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Ã–zellikle genel anlamda bilinen bulgularÄ±n, belirtilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem sonra pozitif olacaÄŸÄ± ÅŸeklinde, ondan Ã¶nce bu anlamda bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸuyla ilgili birtakÄ±m bilgiler de var. ZayÄ±f olmakla birlikte var. DolayÄ±sÄ±yla siz numuneyi alÄ±p tetkiki yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda negatif Ã§Ä±kmasÄ± -hastalÄ±ÄŸÄ±n belirtilerinin olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem iÃ§in, kuluÃ§ka dÃ¶nemi iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum- sonrasÄ±nda olmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmez diye biliyoruz. O nedenle sadece tahlil yapÄ±larak bir ÅŸeyler sÃ¶ylemek doÄŸru deÄŸil." diye konuÅŸtu.

Koca, bir baÅŸka soruya karÅŸÄ±lÄ±k karantinaya alÄ±nanlarÄ±n geldikleri kente gÃ¶re ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zaten her birinin ayrÄ± ayrÄ± tek kiÅŸilik odalarda bulunduÄŸunu aktardÄ±.

Zekai Tahir Burak Hastanesinde bir kreÅŸ olduÄŸunu anÄ±msatÄ±larak, "Veliler biraz panikle gittiler Ã§ocuklarÄ±nÄ± almak iÃ§in. Neden bÃ¶yle oldu, tahliye edilenlerin oraya getirilecekleri Ã¶nceden belli deÄŸil miydi?" sorusunu ise Koca, ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:

"Normalde Ä°stanbul'a giden ve devamÄ±nda bu ÅŸÃ¼pheli durum olunca Ankara'ya yÃ¶nlendirdiÄŸimiz uÃ§aktÄ±. Ama ÅŸunu biliyoruz, bilim kurulunun da yaklaÅŸÄ±mÄ± bu ÅŸekilde, Ã¶zellikle belli bir mesafeden yakÄ±n temas olmadan bulaÅŸmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Var olan kreÅŸ ayrÄ± bir bina, giriÅŸi farklÄ± bir yer. Gelenler maskeli, bir bulaÅŸma ihtimalinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± net sÃ¶yleyebiliriz fakat Ã§ocuk olduklarÄ± iÃ§in, bununla ilgili ailelerin hassasiyeti var. Bu hassasiyeti gÃ¶zeterek, bilimsel deÄŸil sosyal bir yaklaÅŸÄ±mla bu dÃ¶nemde geÃ§ici sÃ¼reliÄŸine, karantina dÃ¶nemi kaÃ§ gÃ¼n sÃ¼recekse o dÃ¶nemde olmamasÄ±nÄ± genel olarak daha uygun bulduk. Herhangi bir bu anlamda endiÅŸeden dolayÄ± deÄŸil, tamamen sosyal, ailelerin bu noktadaki panik algÄ±sÄ±nÄ±n olmamasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in."

"Kum'dan gelen yolcularla diÄŸer yolcular arasÄ±nda bir kavga gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ var, doÄŸru mu?" sorusuna Koca, "Bu konuyla ilgili net bilgim yok." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

"ÅžÃ¼pheli bir uÃ§aÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye indirmedik"

"UÃ§akta Kum'dan gelen vatandaÅŸlarÄ±n bulunduÄŸuna dair bir bilgilendirmenin Ã¶nceden yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bununla ilgili bir ihmal mi var?" sorusu Ã¼zerine Bakan Koca, bununla ilgili TÃ¼rkiye'nin bir ihmalinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ran SaÄŸlÄ±k BakanÄ±'nÄ±n "Biz TÃ¼rkiye'ye hastalÄ±k bulgusu olanlarÄ± gÃ¶ndermeyeceÄŸiz." dediÄŸini aktaran Koca, Kum ve MeÅŸhed'den olan kiÅŸilerin de ise Ã¶zel bir yaklaÅŸÄ±mla getirilmesini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini anlattÄ±.

Koca, yolculara birtakÄ±m sorgulamalarda bulunduklarÄ±nÄ± belirterek, "Kum ve MeÅŸhed geÃ§miÅŸi kÄ±smen de olsa varlÄ±ÄŸÄ± bizi endiÅŸelendirdi. 4 kiÅŸide de Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± yakÄ±nmasÄ± var ama ateÅŸ yok. Riske etmek istemedik." dedi.

VirÃ¼se karÅŸÄ± en Ã¼st noktada tedbir alma yaklaÅŸÄ±mÄ± sergilediklerini vurgulayan Koca, dÃ¼nyanÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bakan Koca, koronavirÃ¼s konusunda hassas davrandÄ±klarÄ±nÄ±, 3-4 gÃ¼n Ã¶nce virÃ¼s ÅŸÃ¼phesi olan bir kiÅŸinin bulunduÄŸu uÃ§aÄŸÄ± saatlerce uÄŸraÅŸÄ±p TÃ¼rkiye'ye indirmediklerini bildirerek bu uÃ§aÄŸÄ±n bir Avrupa Ã¼lkesine indiÄŸini, burada nasÄ±l bir tavÄ±r sergilendiÄŸini iyi bildiklerini sÃ¶yledi.

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m"

Neredeyse her gÃ¼n toplanan Bilim Kurulunun, koronavirÃ¼s konusunda Ã¼st seviyede hassasiyet gÃ¶sterdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Bakan Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Azerbaycan'da olmasÄ±na raÄŸmen ben kendileriyle birkaÃ§ defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Kendileri sÃ¼reci yakinen takip ediyorlar. Bu sÃ¼reÃ§te Bilim Kurulunun ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n almasÄ± gereken bÃ¼tÃ¼n kararlarÄ± almasÄ± noktasÄ±nda da talimatlarÄ± var. Bu anlamda devlet, BakanlÄ±k, Bilim Kurulu olarak her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyeti Ã¼st dÃ¼zeyde gÃ¶steriyoruz."

Koca, "uÃ§ak seferlerine" iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, sadece TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n hava yolu ÅŸirketlerinin Ä°ran'dan TÃ¼rkiye'ye uÃ§uÅŸlarÄ±na izin verilmediÄŸini sÃ¶yledi.

Ãœlkedeki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ise Ã¶zel bir yaklaÅŸÄ±mla TÃ¼rkiye'ye getirileceÄŸini dile getiren Koca, "Åžu an bize yansÄ±yan yok ama TÃ¼rkiye'ye gelmek, tedavi olmak isteyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da hiÃ§bir ÅŸekilde yalnÄ±z bÄ±rakmayÄ±z dÃ¼nyanÄ±n neresinde olursa olsun." dedi.

"YolcularÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir kÄ±smÄ± genÃ§"

Ä°ran'dan gelen uÃ§akta 8'i mÃ¼rettebat 140 kiÅŸinin bulunduÄŸunu aktaran Koca, "BugÃ¼n itibarÄ±yla her birinin risk analizi yapÄ±lÄ±yor olacak. Bilim Kurulu bu risk analizi doÄŸrultusunda nasÄ±l bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirleyecek. Belki bazÄ± riski dÃ¼ÅŸÃ¼k olan yolcularÄ±mÄ±zÄ± evinde veya baÅŸka bir ortamda 14 gÃ¼ne tamamlama gÃ¶zlemi, yaklaÅŸÄ±mÄ± da Ã§Ä±kabilir." diye konuÅŸtu.

Koca, yolcularÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir kÄ±smÄ±nÄ±n genÃ§ olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek Ã¶zellikle genÃ§lerde virÃ¼sÃ¼n daha hafif seyrettiÄŸini, bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da bu anlamda dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu anlattÄ±.

Ä°ran'dan getirilenlerin hepsinin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu, Ä°ranlÄ± birinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Koca, "Biz TÃ¼rkiye'den Ä°ran'a geÃ§iÅŸlerle ilgili 'Ä°ran vatandaÅŸlarÄ± Ä°ran'a gidebilir.' diyoruz ama hiÃ§bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ä°ran'a gitmesine izin vermiyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Bakan Koca, bir soru Ã¼zerine koronavirÃ¼sten korunmak iÃ§in TÃ¼rkiye'de bir maske sorununun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼retici firmalarÄ±n da kapasitelerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"Ä°ran'a yardÄ±mÄ±mÄ±z olacak"

Ã‡in'e gelecek gÃ¼nlerde bÃ¼yÃ¼k bir kargo uÃ§aÄŸÄ±yla yardÄ±m gÃ¶nderileceÄŸini dile getiren Koca, "(KoronavirÃ¼s tespit kiti) Ä°ran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarÄ±n yerine getirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ä°ran'a da benzer ÅŸekilde yardÄ±mÄ±mÄ±z olmuÅŸ olacak. Kendi hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z olduÄŸu gibi diÄŸer Ã¼lkelere de yardÄ±mÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacacaÄŸÄ±z." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Bakan Koca, "Ä°ran'dan getirilenlerden kaÃ§ kiÅŸi Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde?" sorusu Ã¼zerine, "47 yolcu Zekai Tahir Burak hastanemizde kalanlarÄ± konuk evinde." cevabÄ±nÄ± verdi.

BAKAN KOCA'DAN BAHÃ‡ELÄ°'YE TEÅžEKKÃœR

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, koronavirÃ¼s tehdidine karÅŸÄ± verilen mÃ¼cadele nedeniyle BakanlÄ±ÄŸÄ± kutlayan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

Koca, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "SayÄ±n Devlet BahÃ§eli, yeni koronavirÃ¼s tehdidine karÅŸÄ± verdiÄŸimiz mÃ¼cadeleden dolayÄ± bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve ekibimizi kutladÄ±. AÃ§Ä±klamasÄ±yla kendisini bir kez daha yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rdÃ¼k. TeÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.









