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12.10.2020 - 15:49 | | DHA

Son dakika... Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika... Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi.

Akar tarafından görüşmede ayrıca, Türkiye'nin İdlib'de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği, masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK'nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği belirtildi.

 

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