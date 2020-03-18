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18.03.2020 - 07:00 | | EREN AKA Milliyet

Soner Çetin 7. kez en başarılı başkan

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, SONAR Araştırma Şirketi’nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ankette, yüzde 76.5’lik oranla Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçildi.

Soner Çetin 7. kez en başarılı başkan

Çetin böylece son 6 yıl içinde değişik araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde 7’nci kez Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı olarak belirlendi.

15 Ocak 15 Mart 2018 tarihleri arasında, TÜİK örneklemlerini dikkate alarak, Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket, İstanbul hariç nüfusu en yüksek 20 büyükşehirin 147 ilçesinde yapıldı. Yüz yüze ve telefonla 78 bin 60 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 76,5 başarı oranıyla, tüm ilçe belediye başkanlarını bir kez daha geride bıraktı. 

Başarı listesi

1 Soner Çetin
Çukurova Adana (76.5)
2 Hasan Kılca
Karatay Konya (73.6)
3 Utku Gümrükçü
Çiğli İzmir (71.2) 1,5
4 Mehmet Fatih Atay
Efeler Aydın (70.8)
5 Turgut Altınok
Keçiören Ankara (68.8)
6 Turgay Genç
Döşemealtı Antalya (68.2)
7 Besim Dutlulu
Akhisar Manisa (67.6)
8 Mustafa İduğ
Bornova İzmir (66.2)
9Erhan Kılıç
Buca İzmir (64.3)
10 İsmail Yetişkin
Seferihisar İzmir (63.7)

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