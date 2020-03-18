Soner Çetin 7. kez en başarılı başkan

Çetin böylece son 6 yıl içinde değişik araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde 7’nci kez Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı olarak belirlendi.



15 Ocak 15 Mart 2018 tarihleri arasında, TÜİK örneklemlerini dikkate alarak, Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket, İstanbul hariç nüfusu en yüksek 20 büyükşehirin 147 ilçesinde yapıldı. Yüz yüze ve telefonla 78 bin 60 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 76,5 başarı oranıyla, tüm ilçe belediye başkanlarını bir kez daha geride bıraktı.



Başarı listesi

1 Soner Çetin

Çukurova Adana (76.5)

2 Hasan Kılca

Karatay Konya (73.6)

3 Utku Gümrükçü

Çiğli İzmir (71.2) 1,5

4 Mehmet Fatih Atay

Efeler Aydın (70.8)

5 Turgut Altınok

Keçiören Ankara (68.8)

6 Turgay Genç

Döşemealtı Antalya (68.2)

7 Besim Dutlulu

Akhisar Manisa (67.6)

8 Mustafa İduğ

Bornova İzmir (66.2)

9Erhan Kılıç

Buca İzmir (64.3)

10 İsmail Yetişkin

Seferihisar İzmir (63.7)