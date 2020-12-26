‘Soruşturmayı FETÖ talimatı yönlendirdi’

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Aralarında darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum eski yarbay Davut Uçum ile eski Astsubay Aydın Özsıcak’ın da olduğu 17 kişi hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “silahlı terör örgütü adına suç işleme”, “silahlı terör örgütüne yardım etme”, “kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçuna yardım etme”, “zincirleme şekilde yalan tanıklık” ve “suç uydurma” gibi suçlardan iddianame hazırlandı.

Şüpheliler hakkında çeşitli oranlarda ceza istenen toplam 96 sayfadan ve 13 bölümden oluşan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kurgu tanık ifadeleri

İddianamede, sanıkların, helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları ifade edildi.

Soruşturma dosyasında FETÖ/PDY’nin amaçları ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok iş ve işlemler yapıldığı aktarılan iddianamede, şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

“Bu manada ayrıntıları yazılı olduğu üzere isimli isimsiz birçok ihbar mektubuyla yüzün üzerinde kişinin iki yılı aşkın sürelerle telefonlarının dinlendiği ve soruşturmaya dahil edildikleri anlaşılmıştır. Kriminal şahıslara Muhsin Yazıcıoğlu’nun hukukunu koruma görüntüsü altında yalan tanıklık yaptırıldığı, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller ihdas edildiği, bu şekilde olayın ‘Ergenekon’ tarafından gerçekleştirilen suikast olduğu iddiasıyla TSK içerisindeki açılması muhtemel kadrolara örgüt mensuplarının yerleştirilmesinin planlandığının değerlendirildiği, 17-25 Aralık tarihinden sonra ise doğrudan 60. hükümeti temsil eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı üst düzey görevlilerin soruşturmayla ilişkilendirilerek örgütün emniyet, yargı ve TSK içerisindeki gücü ile hükümetin görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye çalışıldığının düşünüldüğü ancak kanunda yapılan değişiklikle özel yetkili mahkemeler kaldırılınca bu girişimin akim kaldığı anlaşılmıştır.”

Kamu görevlileri için mütalaa

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa verildi. Aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır’ın da bulunduğu üç kamu görevlisinin “görevi kötüye kullanma” suçundan, bir sanığın “ihmali davranışla görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılması istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasında etkin ve ciddi bir çalışma yürütülmediğine işaret edildi. Kazadan saatler sonra yer tespitine yönelik ilk talebin TİB’e Başbakanlıktan bir görevli ile Yozgat İl Jandarma Asayiş Müdürlüğünden bir asker tarafından iletildiği, yer tespiti için sorumlu olan görevlilerin inisiyatif kullanmadıkları vurgulanan mütalaada, hayati öneme haiz bilgilerin yetkililere iletilmediği belirtildi.