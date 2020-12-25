Sosyal medyadan yanıt verdi: Evime dönüyorum

Akşener, paylaşımına gülücük emojisi de koydu. Akşener, dün ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener’e üzerinde, “Meral Akşener” isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.