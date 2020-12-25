25.12.2020 - 07:00 |
Sosyal medyadan yanıt verdi: Evime dönüyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine “dön evine” çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasının hemen ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, “Genel merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum” dedi.
Akşener, paylaşımına gülücük emojisi de koydu. Akşener, dün ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener’e üzerinde, “Meral Akşener” isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.