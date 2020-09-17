Soylu: Ehliyet bilgileri kimliğe yüklenecek

Kimlik kartlarının değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını söyleyen Soylu, şunları kaydetti: “Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken ‘ehliyetin yoksa sana ceza yazarım’ demeyecek. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız.”

5 terörist etkisiz

Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada Siirt’te beş teröristin ölü ele geçirdiğini bildirdi. Soylu, “Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, jandarma komando ve JÖH birliklerimiz bugün (dün) Siirt’te beş teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada 22 terörist ölü, beş teslim ve iki sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz... Kahramanlarımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Şırnak’ta bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154’e yükseldi.