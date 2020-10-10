Süleyman Elban kimdir, kaç yaşında? Adana Valisi Süleyman Elban biyografisi

Adana Valisi Süleyman Elban hakkında araştırmalar sürüyor. 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Süleyman Elban, aslen Kırşehirli'dir. Daha önce Ağrı Valiliği görevini yürüten Süleyman Elban 30 Haziran 2017 tarihinden 10 Haziran 2020 tarihine kadar bu görevde bulunmuştur. İşte Adana Valisi Süleyman Elban hakkında merak edilenler...

ADANA VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR?

Süleyman Elban (6 Haziran 1969, Kırşehir), Türk bürokrat. 30 Haziran 2017'den beri Ağrı Valisi olarak görev almaktadır. Bundan önce 2016 - 2017 yılları arasında Bilecik Valisi olarak görev almıştı. 10 Haziran 2020 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana valiliğine atanmıştır.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Havsa, Yakakent, Karakoçan Kaymakamlıkları, Mahalli İdareler Gn. Md. Şube Müdürlüğü, Mahalli İdareler Gn. Md. Daire Başkanlığı, Mahalli İdareler Gn. Md. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Bilecik Valiliğine atanmıştır. 2017 yılı Haziran ayında yayımlanan kararname ile Ağrı valiliğine atandı. 10 Haziran 2020 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.