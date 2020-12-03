Tam bağımsız savunmaya devam

Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe’de toplandı. Toplantıya; kurul üyelerinden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk kez katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve ilgili kurumlardan yetkililer hazır bulundu. Kurul üyesi olmamasına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da ilk kez toplantıda yer aldığı görüldü.



Yeni projeler



Pandemiden dolayı bu yıl ikincisi düzenlenen SSİK toplantısı 2.5 saat sürdü. Toplantının ardından, İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış; TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Savunma sanayii sektörünün Kovid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.”