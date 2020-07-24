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24.07.2020 - 18:23 | | AA

Tarihi gün! Emine Erdoğan, Ayasofya'da kadınlara ayrılan bölümde namaz kıldı

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla kılınan ilk cuma namazına kadınlar, kendileri için ayrılan alandan katıldı.

Tarihi gün! Emine Erdoğan, Ayasofya'da kadınlara ayrılan bölümde namaz kıldı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ile şehit eşleri ve anneleri ile gaziler ve birçok kadın katıldı.


Tarihi gün Emine Erdoğan, Ayasofyada kadınlara ayrılan bölümde namaz kıldı


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