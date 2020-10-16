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16.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan’a gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan’a gidecek

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak, 18-20 Ekim’de Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Temaslarına, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü olan 18 Ekim’de başlayacak olan Şentop, 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek. Şentop, 20 Ekim’de Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecek. Şentop, yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan’a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bakü’deki temaslarımızda, Türkiye’nin desteğini beraberimizde getirdiğimizi ve Azerbaycan’ın bizden ne zaman ne konuda destek isterse gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha dile getireceğiz. Tek millet iki devlet olarak dertlerimiz ve sevinçlerimiz ortak. Bölgede barışın, huzurun, adaletin ve uluslararası hukukun ilkelerinin hüküm sürmesi, Türkiye’nin yegane amacıdır.”

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